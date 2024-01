Alfonso Villares exixe ao Goberno central que non poña máis escusas e que actúe antes de que os pellets sigan chegando á costa

O titular de Mar destaca que se continúa reforzando os operativos despregados pola administración autonómica que, proximamente alcanzarán as 300 persoas, que hoxe reforzarán os traballos de recollida e limpeza en máis de 30 concellos afectados

O goberno galego reclama medios ao Estado para que se ataque a vertedura no mar co obxectivo de evitar que continúe chegando restos de pellets plásticos á costa galega

O nivel mínimo de alerta do Plan Camgal xa recolle a posibilidade de mobilizar medios non adscritos ao plan, en virtude da colaboración interadministrativa, en materia de loita contra a contaminación ou de salvamento marítimo



O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, instou ao Goberno central a deixar as escusas e reclamou que actúe unha vez que xa foi elevado a nivel 2 a alerta do Plan Camgal (Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia) por parte da Xunta, exixencia sen a cal o Executivo estatal negábase a intervir. O responsable autonómico fixo estas manifestacións, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e polo patrón maior de Portonovo e o vicepatrón de Sanxenxo durante a visita á rula de Portonovo na que tamén transmitiu tranquilidade ao sector pesqueiro.

Alfonso Villares destacou que a Xunta continúa monitorizando a situación a través do 112 e que xa son máis de 200 efectivos os despregados pola administración autonómica para reforzar os operativos dos concellos afectados pola chegada de pellets plásticos ao litoral. Sinalou que hoxe estábase actuando en máis de 30 concellos afectados e subliñou ca previsión é alcanzar proximamente a barreira de 300 entre persoal de Gardacostas de Galicia, axentes medioambientais e brigadas de Tragsa e Seaga. Un esforzo que contrapuxo coa pasividade amosada ata o momento polo Executivo central ao cal requiriu a comezar a poñer medios para atallar a vertedura desde o mar e así evitar cos restos de material cheguen as praias.

O conselleiro recordou que o Estado era o único que tiña coñecemento desde o día 8 de decembro do acontecido en augas portuguesas, a pesar do cal, continúa sen activar o Plan Marítimo Nacional nin o Plan Ribera. Pola contra, resaltou que o Goberno galego comezou a traballar de xeito inmediato activando o Plan Camgal e poñendo en marcha operativos de vixilancia e limpeza na costa. Nesta liña recordou que o plan autonómico xa recolle, en virtude da colaboración interadministrativa, a posibilidade que se mobilicen recursos non adscritos a dito plan en materia de loita contra a contaminación, salvamento marítimo e seguridade no ámbito pesqueiro. Por ese motivo, cualificou de “escusas” as xustificacións trasladadas polos ministerios de Transporte e Mobilidade Sostible e de Transición Ecolóxica á vez que destacou que Galicia non solicita axuda para exercer as súas propias competencias senón que reclama o Goberno central exerza as súas nese ámbito.

Alfonso Villares agradeceu o esforzo realizado polos concellos costeiros afectados no marco das súas competencias á vez que puxo en valor a súa actuación na posta en marcha de operativos para proceder dunha forma áxil e eficaz a retirar estes materiais dos areais. O responsable autonómico, acompañado por membros do goberno local, puido coñecer de primeira man o dispositivo despregado polo Concello de Sanxenxo que incluíu a utilización de drons por parte da policía local co obxectivo de detectar desde o aire a presenza de sacos de pellets na costa. O conselleiro trasladou o apoio e compromiso da Xunta ás administracións locais de seguir reforzando os recursos para acometer eses traballos.

Por outra banda, o titular de Mar enmarcou esta visita na rolda de contactos que se está a manter co sector pesqueiro que está colaborando nas tarefas de limpeza nas diferentes zonas afectadas nas que se está retirando os pellets plásticos xunto con outros materiais que alcanzan o litoral. Tamén chamou a calma e á responsabilidade así como transmitiu unha mensaxe en defensa da seguridade e calidade dos produtos pesqueiros enxalzando o traballo de promoción do consumo destes alimentos levado a cabo da man dos profesionais da mar poñendo en valor os seus beneficios para saúde. Un labor que non debe ser eclipsado por esta vertedura puntual sobre a que se está actuando para limitar ao máximo o seu impacto medioambiental.





