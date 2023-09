Alfonso Villares enxalza o traballo dos profesionais do marisqueo da zona de Campelo e a dedicación total de Rosa Quintana na defensa do sector

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, asistiu hoxe en Campelo a un acto de homenaxe a preto dunha vintena de mariscadoras e mariscadores da localidade que se xubilaron no último ano e ao recoñecemento á exconselleira do Mar, Rosa Quintana, polo seu labor a prol dos intereses do sector marítimo–pesqueiro durante toda a súa traxectoria profesional. O titular de Mar salientou o esforzo e entrega dos profesionais do marisqueo da zona para poñer uns manxares exquisitos nos pratos dos consumidores e enxalzou a dedicación e traballo constante da súa predecesora, responsabilidade que ostentou durante preto de 14 anos.

Alfonso Villares puxo en valor que Rosa Quintana conta cunha vida dedicada totalmente ao mar de Galicia e lembrou que se trata dunha muller sempre aberta ao diálogo para que o sector marítimo–pesqueiro avance. Nesta liña, incidiu en que a senda de traballo marcada é clara e mostrou o seu convencemento de que, nas responsabilidades que teña no futuro, a exconselleira seguirá defendendo os intereses do sector pesqueiro galego. Con este evento, que se enmarca na Festa da Ameixa de Campelo 2023, o Concello e as confrarías de Raxó, Lourizán e Pontevedra –xestoras da lonxa local– pretenden enxalzar o duro traballo dos profesionais do mar da zona e a súa tradición e cultura mariñeiras.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando