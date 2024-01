Alfonso Villares enxalza en Boiro o potencial do sector industrial galego vinculado ao sector mariño e a súa aposta pola innovación e a sustentabilidade

Alfonso Villares destacou a importancia deste tipo de compañías no subministro de equipamentos e materiais ao sector pesqueiro contribuíndo a que Galicia sexa un referente tecnolóxico neste campo

Rotogal é un fabricante de contedores isotérmicos e produtos para manutención de rotomoldeo, propios e a medida, con maior capacidade de toda Europa con presenza internacional en máis de 40 países

JJ Chicolino recupera, recicla e deseña redes provenientes da pesca e a acuicultura para darlles unha segunda vida fabricando produtos para a acuicultura e materias primas para os procesos industriais de fabricación



O desenvolvemento de sectores industriais sustentados no desenvolvemento tecnolóxico e na innovación é un dos piares fundamentais no desenvolvemento dunha pesca competitiva e sustentable. Así o subliñou o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, durante a súa visita ás instalacións de Rotogal e JJ Chicolino, ambas pertencentes ao Grupo JJChicolino, no polígono industrial Espiñeira na localidade coruñesa de Boiro. Durante a visita, o responsable autonómico puido coñecer de primeira man o traballo que se realiza en ambos centros de produción na fabricación e comercialización de todo tipo de produtos para a pesca así como na fabricación de produtos e solucións de rotomoldeo como contedores, palés rotomoldeados isotérmicos ou boias de amarre.

O responsable autonómico destacou o potencial do sector industrial galego vinculado ao sector mariño e puxo en valor a súa contribución á competitividade e sustentabilidade do conxunto do sector pesqueiro mediante o subministro de equipamentos e materiais de última xeración. Unha actividade que fai da nosa comunidade todo un referente tecnolóxico internacional como demostra a presenza deste grupo empresarial en máis de 40 países e que, á vez, permite xerar emprego de alta cualificación e de calidade.

Alfonso Villares comezou a súa visita nas instalacións de Rotogal que iniciou a súa actividade no 2005 e que é pioneira no rotomoldeo en España. Os seus produtos e servizos céntranse en diferentes industrias como a acuicultura, a pesca, a automoción, a loxística ou calquera outro sector que precise deseñar, producir ou fabricar produtos plásticos a través desta técnica. Ademais, prestan outros servizos como o de consultaría para estudar a viabilidade para o desenvolvemento integral de novos produtos e un departamento de reparación, sempre tendo como máxima a calidade e cunha aposta decidida pola investigación e a innovación.

Posteriormente, o titular de Mar dirixiuse ás instalacións de JJ Chicolino, unha compañía con máis de 40 anos de experiencia no desenvolvemento de solucións para o sector da pesca e da acuicultura. Esta empresa recupera, recicla e deseña redes provenientes da pesca e a acuicultura, dándolles unha segunda vida, fabricando produtos para a acuicultura e materias primas para os procesos industriais de fabricación. Un modelo de negocio baseado na economía circular e na xestión responsable dos recursos que grazas ao ecodiseño dos produtos busca a súa optimización permitindo a súa reutilización e reciclaxe unha vez que remata a súa vida útil. Para rematar o conselleiro visitou a empresa Egalsa especializada na fabricación de solucións de envasado, principalmente para marisco, con presenza en mercados como o francés, o portugués ou o italiano.

Alfonso Villares puxo en valor a sustentabilidade como piar no desenvolvemento económico do futuro e os esforzos realizados polo sector pesqueiro galego e da súa industria na súa transformación tecnolóxica para compatibilizar as súas actividades económicas co respecto e coidado do medio ambiente. Un proceso que a súa vez está traendo consigo o desenrolo de novas tecnoloxías que incrementan dun xeito exponencial o valor engadido da actividade pesqueira na economía galega.

O responsable autonómico reiterou a necesidade de que todas as administracións se comprometan no apoio ao sector e ás xentes do mar con medidas como o apoio á rebaixa do IVE aos produtos pesqueiros. Unha decisión que permitiría dinamizar o consumo destes alimentos e que ven sustentado en informes de organismos internacionais e polos elaborados polas universidades galegas que destacan os múltiples beneficios económicos e sociais desta medida. Tamén reclamou un trato igualitario para Galicia por parte do Goberno central e que se acceda a conceder a declaración de zona catastrófica aos bancos marisqueiros ao igual que se fixo con outras comunidades en situacións análogas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando