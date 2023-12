Alfonso Villares destaca o papel de empresas como Vitalmar e de grupos como Proinsa na dinamización da economía e o emprego nos lugares onde se implantan

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou hoxe o cocedoiro de mexillón de Vitalmar dentro da rolda de visitas a empresas e organismos do sector marítimo–pesqueiro galego e que xa o levara a ver as instalacións e bateas do grupo Proinsa –ao que pertence a empresa– en Lorbé, destacando a gran importancia e o relevante volume de emprego que xeran estas empresas nos lugares onde están implantadas. Tamén son exemplos en economía circular, participando en proxectos como Mexigal, que buscan o aproveitamento dos residuos derivados da acuicultura.

A pesares do complicado momento que pasa o consumo de produtos do mar, acentuados pola incomprensible cerrazón do Goberno central a rebaixarlle o IVE, a Xunta pretende continuar apoiando ao sector nos seus esforzos por mellorar a comercialización dos seus produtos para que se supere os altibaixos. No caso de Vitalmar, a planta conta cuns corenta e cinco empregados e supera os 5 millóns de euros de negocio anual coa comercialización de carne de mexillón en distintos formatos. Pola súa banda, o Grupo Proinsa (Promotora Industrial Sadense, SA) é un grupo empresarial familiar de capital 100 % galego, dedicado á produción de mexillón en bateas e long–lines, que é o principal produtor individual deste molusco en España, cun centenar de unidades de cultivo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando