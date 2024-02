Alfonso Villares destaca o papel de colectivos como a Asociación de Amas de Casa de Burela na promoción dos produtos pesqueiros galegos

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, destaca o papel dos colectivos que aglutinan os consumidores galegos na promoción dos produtos pesqueiros da comunidade e puxo en valor o seu consumo como o mellor xeito de apoiar a xente que vive do mar. Así o manifestou nun encontro coa Asociación de Amas de Casa de Burela no que enxalzou as calidades excepcionais e propiedades nutritivas do peixe e marisco galegos que proporcionan múltiples beneficios para a saúde. Non hai mellores embaixadores dos produtos do mar de Galicia, dixo, que os propios galegos que coñecen mellor que ninguén o seu sabor e a profesionalidade e bo facer dos profesionais do mar, auténticos artífices de que eses manxares cheguen aos nosos pratos.

O titular de Mar sinalou a importancia que ten que as asociacións cidadáns se impliquen na divulgación dos alimentos do mar e a importancia de seguir abondando na promoción da saúde que hai detrás do seu consumo. Neste punto volveu a reclamar ao Goberno central que acceda a rebaixar o IVE a semellanza do feito con outros alimentos como o aceite ou a pasta, xa que supón unha situación discriminatoria e unha desvantaxe competitiva. Recordou que segundo varios informes de diferentes organismos independentes esta medida permitiría incentivar o consumo e a creación de emprego.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando