Alfonso Villares destaca a importancia de dar a coñecer as propiedades nutritivas dos peixes e mariscos galegos entre a poboación

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, sinalou a importancia de dar a coñecer as propiedades nutritivas e calidades culinarias do peixe e o marisco galego entre a poboación e os beneficios que reporta o seu consumo á cidadanía. O titular de Mar fixo estas manifestacións durante unha visita á peixería do supermercado Gadis en Vilalba onde puxo en valor o papel que xogan estes puntos de venda no asesoramento dos seus clientes difundindo e promocionando a excelencia dos produtos pesqueiros galegos. Tamén resaltou o traballo dos profesionais do mar que, co seu bo facer, compromiso e traballo, son os auténticos artífices de que cheguen nas mellores condicións o mellor peixe e marisco aos nosos pratos.

Alfonso Villares subliñou tamén a importancia de aumentar o consumo destes alimentos, dentro dunha dieta equilibrada, pois é un xeito excepcional de mellorar a saúde do conxunto da sociedade e á vez amosar o apoio á cadea mar–industria, estratéxica para a economía galega, da que dependen 50.000 empregos e que representa o 5 % do PIB da comunidade. Nese contexto, reiterou o seu apoio á campaña de promoción das confrarías e depuradores de marisco baixo o lema ‘Consume do noso’ e animou ao resto de cidadanía a participar na mesma e a gozar e presumir do mellor sabor do mar de Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando