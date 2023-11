Alfonso Villares destaca o éxito da 4ª edición do Camiño do Mar por saber sumar o mellor do turismo e a gastronomía con roteiros que aportan saúde

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acompañado da delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participou na última degustación da 4ª edición do Camiño Gastronómico do Mar, unha campaña de promoción de consumo dos produtos pesqueiros pola que felicitou aos seus promotores, a Asociación Amigos do Camiño do Mar en Peregrinación a Santiago de Compostela e a Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo (OPP7), e na que colaboran os Armadores de Burela e os 15 concellos do norte de Lugo e A Coruña, de Ribadeo a Neda.

Alfonso Villares destacou que este camiño é cultura do mar porque vincula o turismo, coa promoción do roteiro xacobeo que comunica por terra o Camiño Norte e o Camiño Inglés a Santiago de Compostela, coa gastronomía, pois difunde das especies capturadas pola flota de altura de Burela (pescada do pincho, peixe espada, rape ou chicharro, entre outros). Ademais, tamén é saúde, pois exalta a vida saudable vinculada a unha dieta equilibrada e nutritiva e aos roteiros nos que queimar calorías.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando