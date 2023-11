Alfonso Villares defende que a rebaixa do IVE aos produtos da pesca incentivaría o seu consumo e xeraría efectos beneficiosos no conxunto da economía

Un recente estudo das universidades de Santiago e A Coruña certifica que se se reduce á metade este imposto poderíanse chegar a crear preto de 5.600 novos empregos e xeraríase un valor engadido bruto de 28,5 millóns de euros

O titular de Mar mostra a súa preocupación polo resultado da enquisa da Ucgal que reduce a un terzo as familias galegas que consumen peixe coa frecuencia recomendada de 3 ou 4 veces por semana, polo que aposta por reforzar a promoción

Sete de cada dez enquisados pola Unión de Consumidores de Galicia recoñecen que levarían máis produtos do sector pesqueiro á súa cesta da compra se o Goberno central cumpre cunha demanda histórica e rebaixa ou suprime o imposto

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, considera que ao Goberno central non lle queda xa nin unha soa escusa para cumprir coa xa histórica demanda do complexo mar–industria de Galicia e a Xunta de que proceda a rebaixar o IVE aos produtos da pesca, a acuicultura e a conserva. Esta medida, aplicada desde o Executivo central a outros alimentos co agravio comparativo e o impacto nas ventas que iso supón, incentivaría o consumo beneficiando ao conxunto do sector pesqueiro e, ao mesmo tempo, ao conxunto da sociedade, pois melloraría a renda dispoñible dos fogares, impulsaría á hostalería e contribuiría a xerar emprego e riqueza no conxunto da economía de Galicia e do conxunto de España.

Na inauguración do ‘I Congreso Internacional de Consumo’ en Santiago, que organiza a Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) e que centrou a súa primeira sesión nos alimentos do mar, Alfonso Villares contrapuxo o mutismo e falla de explicacións de Moncloa polo seu veto á rebaixa fiscal a estes alimentos, coa actuación dunha Xunta de Galicia que quixo contar cos maiores expertos en economía ligada ao sector pesqueiro para medir o posible impacto dun recorte.

O Grupo de investigación en Economía Pesqueira e dos Recursos Naturais da Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración con economistas da Universidade da Coruña, certificaron no seu estudo que

reducir á metade o IVE aos produtos do mar (do 10 ao 5 %) e trasladar a totalidade desta rebaixa ao consumidor final podería chegar a crear preto de 5.600 novos empregos e xeraría un valor engadido bruto (VAB) na economía galega de 28,5 millóns de euros. O impacto na recadación fiscal sería de 17,8 millóns de euros, moi inferior, e se producirían aumentos no consumo de todos os segmentos da frota e tamén da acuicultura que se situarían nunha media que roldaría o 5 %.

Son datos independentes e aportados por expertos galegos que se veñen a sumar a estudos como os aportados este verán pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, no que se sinalaba a rebaixa do IVE aos produtos da pesca como positiva para frear a inflación, ou do Observatorio Europeo do Mercado dos Produtos da Pesca e da Acuicultura (Eumofa), que revelou que España viviu unha redución do consumo de peixe do 19 %, cifra que duplica a dos países con tipos impositivos máis baixos.

Un recente informe da consultora PwC para a asociación de fabricantes e distribuidores Aecoc para toda España sinala que se se incluíse o peixe e a carne na rebaixa do IVE se multiplicaría por máis de dous o aforro das familias, pois coa rebaixa na actual cesta de produtos decretada polo Goberno central entre este novembro e o próximo xuño sería de 824 millóns de euros, e se se inclúen produtos pesqueiros e cárnicos de 1.865 millóns.

Con todos estes datos sobre a mesa e mentres se agarda que entre en razón a Administración do Estado, o conselleiro do Mar apostou por reforzar a promoción, dado que o estudo presentado pola Ucgal sinala que só un 35 % dos galegos consume peixe coa frecuencia recomendada, de 3 ou 4 veces por semana, polo que hai que animalos a incluílos na súa dieta. Aínda que nesta enquisa o principal motivo esgrimido é o prezo, Alfonso Villares negou que o peixe sexa caro e volveu a botar a culpa ao agravio comparativo fronte a outros alimentos aos que si se lle reduciu o IVE. De feito, puxo o foco en que sete de cada dez enquisados consideran que a rebaixa ou supresión deste imposto aos produtos do mar incentivarían o seu consumo.

O éxito de campañas como GALICIA SABE A MAR , ‘O sabor da aventura está no mar’, ‘Ponlle as pilas ao teu bocata’ ou ‘Vai de peixe’ animan ao conselleiro a continuar a apostar pola innovación no desenvolvemento de produtos adaptados ás novas necesidades dos consumidores, realzar o valor nutricional dos produtos do mar e investir máis en publicidade e comunicación ao obxecto de transmitir as vantaxes do seu consumo, para o cal se pretende contar coa colaboración de institucións como Ucgal, á cal felicitou pola organización do ‘

I Congreso Internacional de Consumo’

e por poñer o foco de forma especial sobre os produtos do mar.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando