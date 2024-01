Alfonso Villares celebra o Día mundial do pescador e destaca desde O Saviñao o traballo das peixerías para levar os mellores produtos do mar á mesa

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

O Saviñao (Lugo), 26 de xaneiro de 2024

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, lanzou hoxe pola mañá unha felicitación ao conxunto das xentes que viven no mar na xornada na que se conmemora o Día Mundial do Pescador. Fíxoo durante a visita a peixería Azucena no concello lucense de O Saviñao defendendo que a mellor homenaxe e forma de apoiar o traballo dos profesionais que traen a terra os produtos do mar que logo se venden neste tipo de establecementos. Comprar e consumir estes alimentos non so mellora a saúde e a calidade de vida, senón que constitúe o mellor respaldo a unha cadea mar–industria estratéxica para economía galega da que viven arredor de 50.000 persoas.

Alfonso Villares destacou que resulta fundamental o papel das peixerías nesta cadea como prescritores deste alimento fundamental, os perfectos aliados tanto das campañas de promoción que realiza a propia Xunta como a que acaban de poñer en marcha as confrarías e depuradores de marisco baixo o lema ‘Consume do noso’. Neste Día Mundial do Pescador, o conselleiro do Mar animou a celebralo ao conxunto da cidadanía degustando os peixes e mariscos que fan de Galicia líder do sector marítimo–pesqueiro no conxunto da Unión Europa.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando