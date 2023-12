Alfonso Villares celebra a concesión da Medalla de Ouro de Viveiro á Confraría de Pescadores de Celeiro polo seu centenario

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, participou hoxe no acto de entrega da Medalla de Ouro da Moi Noble e Moi Leal Cidade de Viveiro á Confraría de Celeiro con motivo da celebración do seu centenario. O titular de Mar celebrou este xusto recoñecemento ao pósito e enxalzou o seu compromiso e os 100 anos de traballo desta entidade na defensa dos profesionais do sector e do porvir da súa actividade. Louvou a traxectoria da confraría máis antiga da provincia de Lugo e o labor dos 18 patróns maiores que van desde o primeiro en 1923, Bonifacio Cora, Pañoletas, ata Domingo Rey Seijas que lidera a confraría na actualidade.

Alfonso Villares puxo en valor a importancia do porto Celeiro no que a

pescada é o produto estrela, acaparando no 2022 o 45 % das descargas e preto da metade do valor xerado nas lonxas galegas. Tamén destacou que as

25 embarcacións vinculadas a este porto lucense concentran case o 30 % de toda a capacidade pesqueira deste peixe en augas europeas e que conta con dúas marcas Merluza do pincho de Celeiro e Merluza de volanta de Celeiro para poñer en valor un produto extraído polos armadores lucenses no Gran Sol a través de artes selectivas e sostibles. O responsable trasladou á entidade homenaxeada

o compromiso da Xunta de poñer en marcha políticas que contribúan a garantir o futuro do sector marítimo–pesqueiro galego a hora de enfrontar os retos presentes e futuros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando