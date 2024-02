ADOS acada as 628 doazóns de sangue na primeira campaña anual que realizou na factoría de Stellantis Vigo

A fábrica viguesa desenvolveu durante a segunda quincena de xaneiro e principios de novembro a primeira das catro visita anuais que as unidades móbiles da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue realizarán durante o 2024

Durante os catro días que durou a colecta, doaron sangue un total de 628 traballadores e traballadoras das quendas de mañá, tarde e noite



A primeira campaña de doazón de sangue do ano 2024 que a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), efectuou nas instalacións de Stellantis Vigo, saldouse cunha magnífica participación de 628 profesionais que doaron sangue, e

significa ter alcanzado a cifra de 74.919

doazóns acumuladas dende o ano 1995, data na que comezaron as colectas de sangue neste centro.

Ao respecto, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue quere poñer en valor a colaboración dun dos centro fundamentais do aparello produtivo de Galicia que, dende sempre, amosou a súa implicación coa sociedade galega e co altruísta xesto da doazón, tanto de sangue coma de órganos.

Stellantis Vigo comezou a albergar campañas de doazón de sangue promovidas dende a Consellería de Sanidade e que, no presente, afianzan a esta empresa como un referente no ámbito nacional, sendo a compañía española con maior número de doazóns. Subliñar que grazas a xenerosidade dos 628 profesionais da empresa viguesa que doaron sangue nesta primeira campaña anual promovida por ADOS,

dos cales 48 foron novos doantes,

310 intervencións cirúrxicas ou transfundir plaquetas a preto de 130 enfermos oncolóxicos.

ADOS quere salientar a participación e compromiso de Stellantis Vigo co desenvolvemento das cam pañas de doazón de sangue, unha vez máis, a xenerosa colaboración ofrecida por esta empresa a prol do solidario xesto da doazón de sangue. Esta longa traxectoria de colaboración ten permitido que, nos últimos 29 anos, a factoría viguesa acumule unha cifra moi próxima ás setenta e cinco mil doazóns, o que a sitúan como referente social de primeira liña no campo do altruísmo. Por iso, lembrar que que Stellantis Vigo e os seus profesionais foron distinguidos pola Xunta de Galicia, o pasado 23 de xaneiro, por toda esta solidariedade amosada durante case tres décadas.

Ao mesmo tempo, a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue quere agradecer o seu compromiso e colaboración á Dirección do Grupo Stellantis de Vigo e de todos os departamentos que integran a empresa, facendo, como non podía ser doutro xeito, extensivo este agradecemento a todos os traballadores e traballadoras que doan sangue.





