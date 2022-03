A aceleradora de startups turísticas da Xunta bate o seu propio récord de inscritos e rexistra 117 solicitudes

O programa recibe 34 propostas máis (+41%) que en 2021. Estas solucións optan a ser aceleradas no programa de formación e mentoring de talento innovador que promove o Goberno galego

O equipo de selección avaliará o potencial de cada iniciativa e escollerá a 15 preseleccionados e 5 suplentes de cara á Pre–Academia, que arranca oficialmente o próximo xoves 31 de marzo

Durante 1 mes as startups escollidas recibirán o módulo inicial de aceleración coa vista posta no Demoday clasificatorio do 6 de maio. As 10 máis destacadas serán as grandes finalistas desta segunda edición e optarán aos 80.000 euros en premios directos







