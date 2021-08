4.200 vueltas al patio de la prisión para completar el Camino de Santiago

Estamos en pleno año santo (también lo será el próximo) y recibir la compostelana significa acreditar que has realizado una de las diferentes rutas que forman el Camino de Santiago. A lo largo de este verano estamos conociendo muchas historias de superación personal de peregrinos que vienen hasta la capital gallega caminando, en bicicleta o incluso a caballo. Tres formas diferentes de llegar a la Plaza del Obradoiro que podemos decir que están consideradas como oficiales para certificar la peregrinación al Apóstol. Pero, y si te digo que un grupo de internos de una cárcel de Barcelona han completado el reto sin recorrer ni un metro más allá de la prisión? "Uno de los internos me dijo un día que tenían la idea de hacer el Camino de Santiago. Yo pensé que estaban de broma porque no les iban a dejar salir de prisión. Y me dijo, no, lo que queremos es hacerlo dando vueltas al módulo" explica Xabier rodríguez, capellán de la prisión de Brians-2.

Para que te hagas una idea, el patio tiene una dimensión de algo menos que un campo de fútbol. Así que junto con 9 compañeros más, el 25 de julio de 2020, Día de Galicia, este interno y su grupo comenzaron a realizar por su cuenta las 4.200 vueltas que equivalen a la distancia desde Brians-2 hasta la Catedral de Santiago. Algunos de ellos se rindieron al final del camino y otros fueron puestos en libertad. Pero gracias a la fe de la persona que tuvo la idea que y pese a algunos cambios, el objetivo se logró. "Este interno fue trasladado a la prisión de Lledoners donde continuó con su cometido animando a los nuevos compañeros de allí a seguir su ejemplo"

Finalmente, tras completar las 4.200 vueltas en el mes de abril, el 25 de julio de 2021, un año después de haber comenzado el reto tanto los internos de la cárcel de Brians-2, como los de Lledoners, obtuvieron su ansiada acreditación.

Un acto simbólico cargado de mucha fe que no hubiera sido posible sin la ayuda de Segundo Pérez, presidente de la Comisión de Peregrinaciones "No hubo ningún problema, se lo comenté al señor Arzobispo y le pareció bien. Fue una idea algo extraña al principio pero muy respetada por todos."

Una iniciativa completamente diferente a todo lo realizado con anterioridad que también recibe su premio por participar y realizar su particular camino de fe. 4.200 vueltas al patio de la prisión para cumplir el sueño de peregrinar al apóstol.