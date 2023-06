2023: novo récord de peregrinos e turistas en Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou este martes que Galicia xa supera no que vai de 2023 as cifras de peregrinos, viaxeiros e ocupación hostaleira rexistradas a estas alturas do ano pasado.

Durante a presentación da nova campaña da Xunta 'Galicia senta ben', nun acto celebrado no Parador de Baiona (Pontevedra), Rueda presumiu dos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) do primeiro cuadrimestre do ano.

Segundo cifras da Administración autonómica, a Comunidade galega acolleu a 1,3 millóns de visitantes e 2,3 millóns de noites nos seus aloxamentos turísticos, un 19 e un 17 por cento máis que en 2022, respectivamente.

No que respecta ao Camiño de Santiago, o presidente destacou que, a falta de semana e media para que finalice a primeira metade do ano, a Oficina do Peregrino leva rexistrados máis de 155.000 camiñantes chegados a Compostela. En 2022, ao peche de xuño a cifra era de 151.500.

Estes números, para Alfonso Rueda, convidan a ser optimistas e a poder afirmar que Galicia vai selar "un novo ano histórico" para o turismo. Ademais, explicou como o Xacobeo e o Camiño son, para moitos visitantes, un primeiro contacto coa Comunidade para logo acabar volvendo gozar dos que quedou pendentes.

"Galicia está aberta a todo o mundo" e "queda moito por descubrir", manifestou o presidente da Xunta neste acto no que tamén confirmou que o sector galego "acertou" na pandemia, cun plan de turismo seguro deseñado da man da Administración autonómica.

CAMPAÑA PARA OS PRÓXIMOS MESES

"Galicia senta ben" e "hai que contarllo a todo o mundo". Con estas palabras resumiu Rueda o motivo da nova campaña de Turismo de Galicia, que buscará reforzar a aposta da Xunta por un turismo responsable, sustentable e adaptado á vida diaria dos galegos.

O plan publicitario estará activo ao longo dos próximos meses co obxectivo de promocionar as paraxes naturais, os espazos urbanos e os establecementos hostaleiros das catro provincias.