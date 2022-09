Os 106 médicos que a Xunta incorporará neste mes ás prazas de difícil cobertura cubrirán máis de 2.500 gardas de PAC ao ano

O conselleiro de Sanidade lembrou hoxe no Parlamento de Galicia que este aumento de cobertura se producirá grazas a unha reforma legal aprobada co voto en contra da oposición



Os datos de actividade do verán de 2022 presentan cifras de consultas médicas en atención primaria superiores ao nivel prepandemia e cifras récord de actividade cirúrxica en agosto



García Comesaña entregou ao Presidente do Parlamento documentación acreditativa do aumento do persoal contratado polo Sergas na atención primaria desde 2008 ata hoxe



O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asegurou hoxe no Parlamento de Galicia que os 106 novos profesionais que se incorporarán este mes a prazas de difícil cobertura na atención primaria galega contribuirán a garantir a cobertura dos Puntos de Atención Continuada ao realizar, no seu conxunto, máis de 2.500 gardas de PAC ao ano.

Comesaña lembrou que isto se producirá grazas ás características das novas prazas de facultativo especialista en atención primaria, que combina atención ordinaria con gardas na atención primaria urxente e que a súa pronta incorporación será posible grazas á provisión extraordinaria destas prazas por concurso de méritos. Ambas circunstancias posibles grazas a unha reforma legal que recibiu o voto en contra dos grupos da oposición.

.

Por outra banda, en resposta a unha interpelación sobre a actividade cirúrxica no verán, o conselleiro de Sanidade destacou que neste mes de agosto se realizaron 11.405 intervencións cirúrxicas, situando así o de 2022 como o agosto con máis actividade cirúrxica, superando mesmo os datos récord de 2019.

Quixo destacar deste xeito o esforzo do sistema sanitario galego polo incremento de actividade máis aló do descenso estacional no verán que ocorre no conxunto dos sistemas sanitarios autonómicos.

En todo caso, García Comesaña lembrou que as cifras de actividade cirúrxica e de consultas hospitalarias no último ano pechado (2021) amosan unha actividade superior ás do ano 2008 e afirmou o propósito do goberno galego de incrementar esta actividade ata superar nesta lexislatura os datos globais do ano 2019, ano récord da historia do Sergas ata o momento en actividade tanto cirúrxica como de consulta hospitalaria.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando