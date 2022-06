O 061 de Galicia atendeu a 78 persoas durante a noite de San Xoán por intoxicacións, queimaduras e accidentes de tráfico

As asistencias por intoxicacións por alcohol ou drogas, con 69 persoas atendidas, destacaron sobre os accidentes de tráfico e as queimaduras

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia–061 atendeu na Noite de San Xoán 69 intoxicacións etílicas ou por drogas, cinco accidentes de tráfico con cinco persoas implicadas e catro queimaduras provocadas polas fogueiras. O período contabilizado é desde as 21 horas do xoves 23 de xuño ata as 9 horas do venres 24 de xuño.

A Coruña con 39 intoxicacións etílicas ou por drogas foi a provincia que rexistrou o maior número de atencións, seguida de Pontevedra con 21, Ourense con cinco e Lugo con catro. Para asistir ás 69 intoxicacións, o 061 de Galicia desprazou dúas ambulancias asistenciais de SVA e mobilizou en 43 ocasións as ambulancias asistenciais de SVB. Das 69 persoas atendidas, 36 non requiriron traslado, 10 foron trasladadas ao centro de saúde e 23 ao hospital.

As queimaduras atendidas polo 061 en toda a Comunidade galega foron catro. Urxencias Sanitarias de Galicia–061 asistiu na Coruña tres casos e un en Pontevedra. Do total dos pacientes, un foi atendido polos sanitarios da Central de Coordinación sen necesitar traslado, outro paciente foi atendido no punto e trasladado a atención primaria e dous foron trasladadas a un centro hospitalario.

No caso dos accidentes de tráfico, asistíronse cinco persoas en cinco accidentes de tráfico. A Coruña rexistrou tres accidentes e Pontevedra dous. Do total de persoas atendidas, tres foron trasladas a un hospital e dúas asistíronse no punto sen requirir traslado a un centro sanitario.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando