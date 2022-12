O 061 de Galicia asistiu 53 persoas por 41 accidentes de tráfico durante a fin de semana

Desde as 15,00 horas do venres, 9 de decembro ata as 23,59 horas do domingo, 11 de decembro, a Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia–061 recibiu 51 chamadas por accidentes de tráfico

A Estrada (Pontevedra), 12 de decembro de 2022

Urxencias Sanitarias de Galicia–061 asistiu durante a fin de semana 53 persoas debido a 41

accidentes de tráfico ocorridos nas estradas galegas. O período contabilizado comprende desde as 15,00 horas do venres, 9 de decembro, ata as 23,59 horas do domingo, 11 de decembro. O domingo foi o día que rexistrou máis sinistros, con 19 accidentes de tráfico.

Central de Coordinación do 061, que xestiona e coordina os servizos prehospitalarios en casos de urxencia e emerxencia en Galicia, recibiu nestes días 51 chamadas en relación cos accidentes de tráfico. Estas alertas xeraron 41 asistencias sanitarias por parte do persoal do 061 que atendeu un total de 53 persoas. A proporción de homes e mulleres atendidos foi do 64% e do 36% respectivamente. Nas idades dos feridos, obsérvase que o 29% dos atendidos tiña entre 20 e 34 anos.

Por provincias, A Coruña e Pontevedra foron

que máis sinistros rexistraron con 13 accidentes de tráfico ambas as dúas durante os desprazamentos destas datas.

Os recursos sanitarios mobilizados polos médicos que atenderon as chamadas na Central de Coordinación do 061 foron 46. Así, as ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado asistiron en seis accidentes e as ambulancias asistenciais de soporte vital básico atenderon en 40 sinistros.

En sete casos os feridos foron trasladados aos centros sanitarios correspondentes

e en 46 ocasións atendeuse no propio lugar do incident





