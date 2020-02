La Xunta lamenta no haber sido invitada a la reunión de presentación del Estatuto Eléctrico

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha criticado este lunes que se "obvie" a la Xunta en la reunión de presentación del estatuto para las empresas electrointensivas en Madrid, a la que no ha sido invitado el Ejecutivo gallego, y ha pedido al Gobierno central que recoja medidas que "un precio competitivo" para Alcoa.

En declaraciones a los medios con motivo de su presencia en un acto en Ourense, Conde ha tachado de "sorprendente" que el Gobierno "una vez más aisle a la Xunta en un tema que afecta directamente" a su tejido productivo. "En un tema que llevamos trabajando durante muchos meses, en el que la Xunta ha trasladado propuestas concretas al Gobierno y, lamentablemente, pretende una vez más obviar, anula a la Xunta y a todos los gallegos", ha reprochado.

FALTA DE RESPETO A GALICIA

Para Conde, "estos aspectos de falta de respeto a Galicia, de falta de respeto a los trabajadores, no se debería producir en un estado democrático". "El Gobierno debería cambiar sus formas", ha reivindicado para recordar que "la semana pasada tampoco" se convocó a la Xunta "a una reunión en el Ministerio con los ex trabajadores de Alcoa en A Coruña y hoy una vez más no se invita a la Xunta a conocer el contenido de este estatuto".

"Los aspectos formales no son relevantes, aunque son importantes, y lo que nos preocupa a la Xunta son los aspectos de fondo", ha insistido Conde. "Esperamos que el Gobierno no esté ante una operación estética y realmente el estatuto sirva para dar respuesta a las empresas electrointensivas y a Alcoa", ha abundado el conselleiro, quien ha recordado que esta compañía ya le ha trasladado que "es insuficiente" lo apuntado hasta la fecha.

UN AÑO DE ESPERA

En este sentido, Conde ha subrayan que va "un año" de espera y "un año de promesas incumplidas". "Esperamos que haya una concreción sobre si realmente Alcoa San Cibrao va a tener una respuesta en términos de precio eléctrico competitivo con el borrador que se va a presentar esta tarde", ha afirmado Conde.

Al respecto, ha advertido de que "si no es así" sería "la constatación de que la única intención que tiene el Gobierno es cerrar Alcoa San Cibrao". "Si es ese el objetivo, se encontrará con la Xunta enfrente y con el comité de empresa enfrente", ha recalcado. "Y no lo permitiremos, se está demostrando una falta de responsabilidad por parte del Gobierno", ha sentenciado.

"Vamos a esperar al contenido del estatuto, queremos medidas que garanticen que Alcoa pueda tener un precio competitivo, de entre 35 y 40 euros megavatio", ha destacado Conde. "Si es así, la Xunta trasladará las felicitaciones, sino denunciaremos el incumplimiento por parte del Gobierno", ha avisado. "Lo haremos con toda la responsabilidad", ha concluido, para matizar que "no se trata de tener un estatuto, sino uno que de respuesta a tener un precio competitivo".