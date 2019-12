La Xunta y el comité de Alcoa urgen al Gobierno a "actuar cuanto antes"

La Xunta de Galicia y el comité de empresa de Alcoa han certificado este lunes la situación de "emergencia" de la planta que la multinacional norteamericana tiene en San Cibrao, por lo que han instado al Gobierno a tomar cuanto antes las decisiones oportunas que permitan su continuidad y evitar el cierre total o parcial.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en el comité de empresa de la fábrica, José Antonio Zan, han sido los encargados ante los medios de verbalizar los "incumplimientos" del Gobierno, al que han coincidido en acusar de carecer de política industrial y energética y de abocar al cierre a todas las empresas electrointensivas en España.

Representantes de la Xunta y de los trabajadores se han reunido durante casi dos horas en la sede central administrativa del ejecutivo autonómico, en la que han constatado que la subasta de interrumpibilidad en marcha es "insuficiente" e incumple el "compromiso" del Gobierno de que fuese similar a la anterior, que llegó a los 2.400 megavatios.

La interrumpibilidad es un mecanismo por el que el Gobierno paga una cantidad a las empresas para que se desconecten de la red principal en caso de demanda del sistema y las diferentes compañías interesadas acuden a una subasta para poder participar, lo que rebaja sensiblemente el precio de su consumo energético, del megavatio/hora.

El presidente del comité de empresa ha calificado la reunión con la Xunta como "buena" y ha dicho que ambas partes van "en la misma dirección" y saben "en dónde está el problema", que no es otro que el Gobierno "está acabando con todas las empresas electrointensivas del país".

"El gran problema que tenemos es que los marcos normativos que había; el de la subasta de interrumpibilidad, han quedado en nada, ha dejado a los pies de los leones a todas las empresas electrointensivas", ha dicho Zan, representante de los trabajadores.

En su intervención, además, ha advertido de "una reacción en cadena" que obligará a cierres en todas las empresas electrointensivas del país por la "salvajada" que ha cometido el Gobierno con la actual subasta, que se desarrolla esta semana y que "acabará, seguramente, muy mal".

Ha explicado que se podría ampliar la subasta en marcha, de 1.000 megavatios a 2.400, "como prometió la ministra", y también ofrecer otros bloques, ya que los actuales de 40 y de 5 megavatios permiten participar a empresas que "no son electrointensivas, como cementeras" y que supone "una salvajada", ha insistido.

"Lo que no se puede pretender es tener un país sin industria, están desindustrializando el país. Han acabado con la industria pesada y la electrointensiva. Como no se ponga un marco rápido el Gobierno será responsable de lo que le pase a las familias de A Mariña, a un tercio de la provincia de Lugo y a Galicia, que sufrirá un gran golpe; porque no solo vamos nosotros.", ha advertido.

Zan ha confirmado que esta semana se reunirán con distintos grupos en el Congreso y ha pedido a los políticos que "legislen" y aprueben un marco normativo que sea "competitivo", por lo que ha instado, sobre todo al PSOE, a decir "si quiere industria electrointensiva o no".

"El Gobierno debe decidir si quiere industria o no, porque no entendemos para qué queremos un Ministerio de Industria sin industria en este país", ha concluido.

Entre otras medidas para paliar esta situación, tanto los trabajadores como la Xunta han insistido en que el Gobierno adopte las medidas precisas para devolver el precio del megavatio/hora al entorno de los 35 euros y no por encima de los 50 euros de la actualidad.

Para lograrlo, el presidente de la Xunta ha reivindicado las medidas que ya presentó en la "agenda gallega" anunciada antes de las elecciones generales y que mañana martes repetirá ante el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el contacto previsto en la ronda de negociaciones para la investidura.

Núñez Feijóo ha considerado "imprescindible" que el Gobierno notifique a Alcoa su voluntad de dar un planteamiento de estabilidad de los precios, dotar de más presupuesto para compensar las emisiones de CO2, volver al sistema de interrumpibilidad anterior y aprobar de forma inmediata un estatuto electrointensivo.

El presidente gallego ha explicado que Alcoa es "la punta del iceberg", con unos 2.000 empleos afectados; si bien la preocupación de la Xunta pasa por "todas las electrointensivas", que en Galicia dan empleo directo a unas 5.000 personas, ha asegurado.

"Nunca he visto en mayor riesgo a la mayor empresa electrointensiva de España, Alcoa San Cibrao, como ahora. Espero y deseo que pare esta deriva y este disparate de indiferencia hacia los trabajadores, las familias, las comarcas y la economía gallega y española en su conjunto", ha concluido.