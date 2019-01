El PP de Viveiro pide soluciones para los pasos de cebra en la carretera LU-862

Ó ser esta estrada, a LU-862, de titularidade autonómica, a Axencia Galega de Infraestruturas enviou ó Concello un informe sobre a solicitude do rogo presentado, en donde sinala que a construcción dun paso elevado de peóns á altura dos números 20 – 22 da mencionada rúa non é posible posto que a diferencia de cota é prácticamente inexistente entre as beirarrúas e a calzada. A instalación dun semáforo intermitente neste paso é competencia municipal por ser treito urbán e tratarse dunha medida de regulación do tráfico viario. Por todo isto e ante a necesidade de garantir a máxima seguridade vial para os peóns neste paso de cebra situado na metade da rúa Suasbarras e no que nos últimos anos se levan sucedendo varios accidentes graves de peóns, e polo que o Grupo Municipal Popular solicita ó equipo de goberno local que atenda a sua petición e dada a imposibilidade dun paso de peóns elevado, que se traslade o semáforo situado en Suasbarras número 1, que si ten paso elevado, e se coloque dito semáforo en Suasbarras 20-22.