Vente á ópera con COPE de la Costa

A xira de primavera da ópera Carmen, de Bizet, recalará en Burela o vindeiro 30 de marzo ás 20 horas. As entradas están á venda en ataquilla.com a prezos que oscilan entre os 12 e os 18 euros.

Carmen pasará por Alicante, Murcia, Cuenca, Logroño, Valladolid, Salamanca, Ourense, Ponteveda, Vigo e Burela.

O concelleiro de Cultura, José Díaz, declarou hoxe que “es para sentirnos orgullosos en Burela, de que seamos una de las localizaciones de esta ópera. La calidad vocal e instrumental de la compañía moldava es indudable, ya que ya disfrutamos de 3 óperas suyas aquí”.

O edil burelés explicou que “no fue demasiado complicado convencer a Concer Lírica de que Burela fuese uno de los lugares donde se representase esta ópera, ya que el éxito de público en sus anteriores operas fue incuestionable. La confianza en esta compañía, en su calidad y seriedad, tras tres óperas en Burela es absoluta. Se trata una vez más de componentes de la Opera Nacional de Moldavia, algunos de los intérpretes ya estuvieron en Burela y nos consta lo que disfrutan trabajando aquí precisamente por la respuesta y el cariño de la gente que llena el auditorio”.

Díaz considera que “el hecho de que este tipo de eventos se consoliden aquí, es una forma de fortalecer el acceso a la cultura de calidad en A Mariña. La respuesta de la gente tanto de nuestro concello como del resto de la comarca fue espectacular y considero que estamos en la línea de poder programar ópera no solo en invierno sino en primavera, cuando, como en esta ocasión aparezca la posibilidad”.

O concelleiro de Cultura dixo que “mucha gente agradece que sigamos apostando por eventos de esta dimensión, pero mi respuesta siempre es la misma… no es mérito nuestro, sino de los cientos de personas que llenan el auditorio en estos espectáculos, y lo hacen además con un comportamiento excelente. Creo que el triunfo no es conseguir un evento aislado de calidad, sino mantener una línea constante de programación de calidad. Esto no consiste solo en llenar un auditorio durante 3 horas, es que mucha gente venga a Burela, conozca todo lo demás que también significa este concello, se dé una vuelta por aquí, consuma en el comercio y la hostelería local, y que cuando nos vean en el mapa sepan y puedan contarle a otras personas que existimos, donde estamos y que cosas hacemos”.