O veleiro Laion de COGAMI inicia a tempada de verán no porto de Porcillán

O veleiro Laion da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) inicia tempada de verán, ofrecendo a oportunidade de achegarse ao mundo da navegación a persoas con discapacidade. Un ano máis, e xa van 17, inicia a tempada do proxecto GAVEA (Galicia Vela Adaptada).

O Laion é un veleiro que foi incautado en 2002 ao narcotráfico e, dende que o ten cedido en garda e custodia a asociación membro de COGAMI Adisbismur (Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros) posibilita que as persoas con discapacidade poidan participar en actividades náutico-deportivas. Dotado de adaptacións como son un guindastre, que permite embarcar a persoas con mobilidade reducida, e uns asentos ou backets, tamén adaptados, o Laion permite o acceso á embarcación a calquera persoa.

Dende finais de xuño arranca a tempada do Laion que, xunto co mes de xullo e agosto, vai permitir que máis de 200 persoas, distribuídas en quendas de 8 persoas por travesía, teñan a oportunidade de participar de travesías de tres horas polas rías galegas e aprender nocións básicas sobre a navegación a vela, así como a realización de nós náuticos, o manexo do temón ou vocabulario propio da arte da navegación.

A primeira travesía do Laion tivo lugar na ría de Ribadeo este luns 17 de xuño -tamén o mércores 19 de xuño-, con catro grupos que se diviron nas quendas de mañá e tarde. Do 24 ata o 28 de xuño a embarcación navegará pola ría de Pontevedra onde participarán diferentes entidades da discapacidade da zona. Durante o mes de xullo o veleiro estará os días 1, 2 e 3 na ría de Muros, os días 5 e 6 estará navegando pola ría de Camariñas, os días 9 e 10 de xullo estará no porto de A Coruña e os días 12 e 13 de xullo serán os da zona da comarca de Ares as persoas que probarán a navegar.