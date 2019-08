El alcalde de Ourol, José Luis Pajón, ha manifestado que considera que se trata de una "avería", aunque ha afeado que por parte de Begasa (compañía eléctrica que lleva el servicio en esa zona) "no lo hayan dicho".

Al respecto, Pajón ha precisado que dicha ausencia de luz afecta, desde las 5,00 horas, "a Vicedo a Viveiro" y en Ourol a todo el ayuntamiento excepto a una "parroquia" que sí dispone del servicio.

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro no tiene constancia de falta de luz en su municipio, al menos por el momento. En el Concello no han recibido ninguna llamada de queja o aviso sobre falta de suministro. .

Pajón alerta de una situación de emergencia

El regidor de Ourol ha asegurado que la situación es "preocupante" y de "emergencia", por afectar al normal funcionamiento de una casa, por los electrodomésticos. Además, ha señalado que "el Ayuntamiento (de Ourol) está parado y el centro de salud tampoco tiene suministro eléctrico".

Pajón ha explicado que por parte de la compañía le habían dicho que sobre las 10,00 horas se solucionaría el problema, aunque él intentó hablar "con la empresa que lleva el mantenimiento de la línea de Begasa". "Y no me cogen el teléfono", ha criticado.Al respecto, ha asegurado que le pedirán "responsabilidades" a la empresa abastecedora de electricidad, sobre un "apagón" que, sostiene el alcalde de Ourol, podría justificarse si hubiera tormentas. "Y que sepamos no hubo tormenta ninguna", ha concluido.