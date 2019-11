La valla del Pepe Barrera es propia de una política caduca, según José Manuel Balseiro

De ser el alcalde de Ribadeo, el delegado de la Xunta en la provincia, José Manuel Balseiro, retiraría la valla publicitaria del estadio municipal de fútbol Pepe Barrera (que por cierto ha sido denunciada por el PP aente la junta electoral). El delegado explica que si alguien contribuyó a la reforma del Pepe Barrera fue la Xunta, que puso primero la partida económica, cuando la Diputación ni estaba ni se le esperaba.

Aclara Balseiro que la Xunta no tiene la titularidad de esas instalaciones, que son municipales, por lo tanto considera que la aportación “no está tan mal”. La valla parece "una falta de ética y una política demasiado anclada en el pasado porque la gente no quiere reyertas en política, quiere soluciones". Balseiro piensa que "las reyertas en política están están demasiado caducas, con esto no quiero decir que el alcalde esté caducado pero, si sigue por ese camino, probablemente esté a punto de caducar".

Por último insiste en que a nivel administraciones la Xunta es la que más invierte en Ribadeo, más que el Gobierno Central, que la Diputación y que el Ayuntamiento.