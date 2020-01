"No ha valido para nada" la Mesa sobre Alcoa

El presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao, en Cervo, José Antonio Zan, ha calificado de "tomadura de pelo" la "tensa" reunión de la mesa de seguimiento de este jueves. "No ha valido para nada", censura.

Así se ha expresado tras más de dos horas de encuentro en Lugo con representantes del Gobienro central, Xunta, empresa y trabajadores de la planta.

Al respecto, se queja de que no se ha podido sacar "el compromiso" del Gobierno con "una fecha exacta" para la publicación del estatuto para las empresas electrointensivas.

"Las posturas están bastante alejadas en cuanto a lo que buscamos. Del estatuto no podemos hablar porque está sin publicar y no nos lo han enseñado", ha recriminado.

Por su parte, tampoco se ha alcanzado "ningún compromiso" por parte de la empresa para que no tome medidas hasta que esté publicado el estatuto. La compañía "dijo que no se acogía a ningún compromiso de este carácter, que están esperando por las medidas que van a llevar a cabo, y que no podían comprometerse a nada".

"EL PANORAMA PINTA MAL"

A la vista de este encuentro, Zan ha confesado que "el panorama pinta mal". "No vemos ningún apoyo del Gobierno para un marco estatutario y, sobre todo, de (el Ministerio) Transición Ecológica que ni tan siquiera vino", apostilla.

El presidente del comité de empresa asegura que están "preocupados" e invita al vicepresidente encargado de la Agenda 2030, Pablo Iglesias, a que visite la factoría.

"Hace dos meses le solicitamos que visitara la planta y todavía no tenemos contestación. Ahora que es vicepresidente y lleva esa agenda creemos que es el momento de que venga a Alcoa y que nos diga como llegar a 2030 sin un estatuto electrointensivo y sin industria del aluminio", ha dicho Zan sobre Pablo Iglesias.