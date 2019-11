Últimas entradas a la venta del Resurrection Fest

Hoy 26 de noviembre a las 11:00 salen a la venta las últimas entradas del Resurrection Fest Estrella Galicia 2020. Hay diferentes opciones de compra:

�� La venta se realizará online, exclusivamente en la web tickets.resurrectionfest.es y www.resurrectionfestentradas.com.

�� Se pondrán a la venta entradas de 3 y 4 días, siendo las de 4 días las que incluyen la ya tradicional fiesta de presentación del miércoles del festival, el warm-up.

�� No habrá versión Pandemonium (VIP) ya que se han agotado.

�� Habrá entradas sueltas para cada uno de los días principales (jueves, viernes, sábado) y para la fiesta de presentación.

�� El máximo número de entradas por persona será limitado, en esta ocasión sólo 4 por persona.

�� Los menores de 12 años, inclusive, pueden entrar gratis en el festival.

Para la salida a la venta, este será el número de entradas por cada oferta, quedando de la siguiente manera:

⚠️ Abono 3 días y 4 días : 3000 abonos (en total), 155€ y 165€ más gastos respectivamente

⚠️ Entrada jueves: 500 abonos, 79€ más gastos

⚠️ Entrada viernes: 500 abonos, 79€ más gastos

⚠️ Entrada sábado: 500 abonos, 79€ más gastos

⚠️ Entrada miércoles: hasta fin de aforo, 15€ más gastos

Desde la organización recuerdan que todos los abonos se agotaron en unas horas el día de salida y esperan que se agoten mucho antes todas estas ofertas. A las 11 comenzaba la venta y se irán dando instrucciones en las redes sociales.

Más recomendaciones: no tener ad blocks activados durante la compra; no subir fotos de las entradas en las redes sociales donde se vean los códigos qr y números presentes; no comprar entradas en viagogo, milanuncios, ticketswap o similares, sólo en la web oficial del Resurrection Fest y puntos de venta autorizados.

Se comunica también que para las entradas del resucamp, beachcamp, glamping, warm-up, lockers y viajes organizados oficiales saldrá toda la información en diciembre.

�� Link alternativo de venta:

https://www.resurrectionfestentradas.com/