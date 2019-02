Todo listo para la celebración de la VIII Gala de ACISA

A VIII Gala de Acisa terá lugar no Parador de Turismo de Ribadeo o 22 de febreiro ás 21:30 horas. Previamente haberá un photocall “para que todos e todas os que desexen teñan un recordo da velada. Animamos a todos a asistir con tempo suficiente para facer as fotos e aproveitar e intercambiar impresións entre os asistentes”, explican desde a directiva de Acisa. E lembran que “esta cita é aberta a todo o público que queira acompañar aos homenaxeados nesta edición e aos asociados e asociadas da Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos”. Os galardóns a toda unha carreira serán entregados a Ramona Reigosa García, de Bar A Ribeira, José Luis Botana Veiguela, de Calzados Botana, a Ramón Leivas Lavandeira, do concesionario Ford en Ribadeo, e a Carmen Valdés Múñiz, de Perruquería Carmen. Acisa fai entrega destes recoñecementos “pola traxectoria dos galardoad@s en negocios emblemáticos de Ribadeo, despois dunha vida de servizo cara ao público detrás dun mostrador e como socias e socios destacados que durante moitos anos pertenceron á nosa asociación”. A venda de entradas para asistir á Gala anual de Acisa realízase nas oficinas da asociación, na rúa Viejo Pancho 13-baixo, ou en Gráficas Ribadeo, na rúa San Roque, 30. Tamén poden reservarse chamando ao número de teléfono 982 120 565 ou no correo electrónico info@acisaribadeo.es, antes do xoves 21 de febreiro. Acisa fai fincapé en que é importante facer a reserva con antelación, xa que as prazas son limitadas.

O presidente de Acisa, Francisco Iriarte, anima a asistir “a todos os socios e socias dada a importancia da celebración do trinta aniversario, aos empresarios que aínda non son socios, a todos aqueles veciños e veciñas que queiran pasar unha agradable velada, e aos amigos e familiares dos premiados. Tamén animamos aos representantes das asociacións e das comisións coas que colaboramos a que nos acompañen, xa que nos gustaría contar coa súa presenza”. Desde a directiva de Acisa engaden que “a asociación non pretende obter ingresos a través desta Gala. Os cartos obtidos da venda de entradas é destinado ao pago do menú. A cea consistirá nun primeiro prato de conchas do peregrino recheas de froitos do mar, un sorbete servido por cortesía do Parador de Turismo, morcillo de tenreira estofado con pataca noisette e de browni con noces e xeado de turrón. O prezo é de 30 euros e os asistentes levarán ademais un recordo de conmemoración do trinta aniversario de Acisa”.