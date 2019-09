Todo listo para honrar a Santa María do Campo

Tras el pregón del pasado 31 de agosto a cargo del periodista Fabián Pérez, llegan los días grandes de las patronales de Ribadeo.

Este jueves, 5 de septiembre, se celebra el Día Infantil. A las 16:00 horas habrá teatro para niños y niñas de 3 a 10 años. Será la storytime Around the world, by Kids&Us School of English Ribadeo. A las 16:30 horas en el parque tendrá lugar el Diverneno ,con hinchables, fiesta de la espuma y mucho más. En el improbable caso de que el tiempo no acompañe, los juegos se trasladarán al pabellón del CEIP Gregorio Sanz. Posteriormente, ya a las 22:30 horas de la noche, habrá fiesta verbena amenizada por la orquesta Los Satélites.

El viernes, 6 de septiembre, serán las orquestas Trébol y Nueva Fuerza las encargadas de amenizar la verbena, también a partir de las 22:30 horas.

El sábado 7, víspera de la patrona, grandes bombas de palenque anunciarán esta fecha por la mañana temprano. A las 11:30 horas saldrán los Cocos y los Cabezudos, acompañados por el grupo Amigos da Gaita. Por la noche, a las 22:30 horas, habrá de nuevo verbena, en este caso con Passarela y La Favorita. Entre pase y pase de cada orquesta, en torno a la medianoche, tendrá lugar la gran sesión de fuegos artificiales en el puerto.

El día grande de las fiestas patronales de Ribadeo será el domingo 8 de septiembre, festividad de Santa María do Campo. La jornada arrancará, al igual que el sábado, con potentes bombas de palenque. A las 12:00 horas del mediodía tendra lugar en la iglesia parroquial la misa solemne, cantada por la Coral Polifónica de Ribadeo. A continuación se celebrará la procesión, que estará acompañada por la Banda Municipal de Música de Ribadeo, que ofrecerá un concierto a posteriori delante de la casa consistorial. Ya por la noche, las orquestas Palladium y Televisión serán las encargadas de poner la nota musical en la verbena, también a las 22:30 horas.

Y, por si hay alguien que quede aún con ganas de fiesta, el lunes día 9 será el Día dos Nenos. Durante esa jornada las atracciones del ferial dispondrán de precios populares, asequibles a todos los bolsillos.