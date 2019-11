Toda la provincia de Lugo y el Cantábrico pendientes del temporal

La provincia de Lugo es hasta primera hora de este jueves la más afectada por la fría borrasca que ha llegado a Galicia y otras zonas del Cantábrico, que ha motivado un nivel de alerta roja en A Coruña y Pontevedra por oleaje y en la montaña de Lugo y Ourense por nieve.

A las ocho de la mañana, la temperatura más baja de toda la Comunidad se registró en Folgoso do Courel, con -0.9 ºC, en Lugo, mientras que de las estaciones por encima de los 900 metros hizo más frío en Xares, en A Veiga (Ourense), con -4.8 ºC pasadas las nueve de la mañana.

También en Lugo es donde ha soplado más fuerte el viento, a casi 110 kilómetros por hora en Penedo do Galo, en Viveiro, esta madrugada, y ha llovido más intensamente, con 15,5 litros por metro cuadrado en Sambreixo, en Guitiriz, informa Meteogalicia.

Emergencias no ha recibido ningún aviso por incidencias destacables, según detallan fuentes del 112, pues el fenómeno meteorológico adverso se empezará a notar en las próximas horas.

En todo caso, advierte de que según los sistemas de observación y control de Augas de Galicia, el caudal de los ríos va en aumento, por lo que existe riesgo de avenidas puntuales en el entorno del Landro, Eume, Mandeo y Xallas.

La flota, amarrada

La flota gallega permanece amarrada en su inmensa mayoría debido al fuerte oleaje que mantiene este jueves al litoral de la Comunidad en alerta roja, con olas que esta mañana han alcanzado los diez metros en A Coruña y han rozado los ocho en Pontevedra.

Fuentes de las cofradías de pescadores han informado del estado de su flota, casi toda amarrada en las tres provincias costeras de Galicia.

En Lugo, Celeiro tiene en puerto a todas sus embarcaciones, bajura, cerco y arrastre, y Burela al menos bajura.

Vídeo

Más de 40 carreteras afectadas por la nieve...

La Diputación Provincial de Lugo ha informado de que el dispositivo de vialidad invernal está trabajando a pleno rendimiento desde la pasada medianoche para tratar de despejar más de cuarenta carreteras de la red viaria provincial, que pertenecen a un total de doce municipios lucenses y que se han visto afectadas por la nieve caída en las últimas sobra la A Montaña.

Según ha informado el propio gobierno provincial, han sido desplegadas para “atender con rapidez a las incidencias ocasionadas por el mal tiempo y garantizar la seguridad vial”, tres máquinas quitanieves y tres vehículos todoterreno con material de apoyo en los municipios de A Montaña y la Zona Sur de Lugo.

En cada una de las demás zonas de la provincia está operativa una máquina quitanieves y un todo terreno.

Las carreteras afectadas por la nieve están en los municipios de Baleira, Folgoso do Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.

Aparte de los problemas que está provocando la nieve en puntos altos de la provincia, efectivos de la Diputación están trabajando en Viveiro, en la carretera provincial LU-P-6604, en la parroquia de Magazos, porque las copiosas precipitaciones han provocado desprendimientos de tierra en dos puntos, que impiden el tránsito normal de vehículos.

...y más de 800 niños sin "cole"

Un total de 841 niños de la provincia de Lugo no han podido acudir este jueves a sus clases como consecuencia del temporal que ha llevado la nieve a la comarca de A Montaña y a municipios del centro y del sur de la provincia.

De hecho, ante la previsión de nevadas que pueden dejar acumulaciones de hasta 20 centímetros en A Montaña, la Consellería de Educación ha suspendido las clases en los 15 centros educativos de la comarca, una suspensión que afecta a un total de 789 alumnos.

Además, también se han registrado esta mañana incidencias en varias rutas del transporte escolar en municipios próximos a Lugo capital, como Sarria, Láncara o Castroverde, donde alrededor de cuarenta niños no han podido acudir tampoco a sus clases.

La actividad lectiva ha quedado totalmente suspendida en Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Baralla, As Nogais, Samos, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Negueira de Muñiz.

A lo largo de esta mañana está previsto que se reúna la comisión escolar de alertas, en la que participa la Consellería de Educación, la Axencia Galega de Emerxencias y Meteogalicia, para decidir si se mantiene o se prorroga esta suspensión.