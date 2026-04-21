El talento senior de Viveiro (Lugo) salta a la gran pantalla con un cortometraje propio

El Teatro Pastor Díaz de Viveiro será el escenario este sábado, 25 de abril, a las 19:30 horas, del estreno de un cortometraje muy especial. La pieza ha sido realizada íntegramente por las personas mayores que participaron en el taller de cine impartido por Manolo Gómez, una iniciativa que ha permitido acercar el mundo audiovisual a los vecinos desde una perspectiva participativa, creativa e intergeneracional.

La proyección servirá para dar a conocer el resultado de un trabajo en el que los participantes han tenido la oportunidad de aproximarse al proceso de creación cinematográfica. Además, han podido conocer las herramientas del sector audiovisual y se han implicado activamente en la elaboración del corto, del que son protagonistas.

Una apuesta por los mayores

La alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde, ha destacado la importancia de esta programación. Según ha afirmado, desde el gobierno municipal creen que "los mayores merecen mucho más de lo que estaban recibiendo, y es por eso que les estamos haciendo todo este tipo de programación".

Los mayores merecen mucho más de lo que estaban recibiendo Mariña Gueimunde Alcaldesa de Viveiro

Gueimunde ha explicado que se trata de la 'premier' de un "corto que toda esta gente que quiso apuntarse al taller es protagonista y han realizado", en referencia al llamado cine senior. El evento supone una oportunidad para compartir con el público el talento, la ilusión y la implicación de las personas que han formado parte de esta experiencia cinematográfica.

Entrada gratuita con reserva

La entrada para el estreno será gratuita hasta completar el aforo del teatro. Sin embargo, los interesados deberán reservar su localidad previamente llamando al número de teléfono 982 560 162 o acudiendo a la taquilla del propio teatro. La organización ha informado de que la retirada de las entradas deberá realizarse al menos quince minutos antes de la proyección.