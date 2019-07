Surgen los primeros problemas en la Residencia de Mayores de Ribadeo

Aún no se ha cumplido un mes de la puesta en funcionamiento de la Residencia de Ribadeo y ya se empiezan a recoger las primeras quejas de familiares de usuarios. Entre ellas la comida, que es de catering y no cocinada en el centro como se había anunciado. Se tuvo que recurrir a un catering porque la residencia no tiene suministro gas.

EL MEJOR CATERING

Según ha explicado el alcalde a Cope de la Costa, ese problema es una cuestión administrativa que espera tener resuelta esta misma semana. Ante la falta de la certificación de alta del servicio de gas había que tomar alternativas. Una de ellas consistía en la instalación de unas bombonas de propano pero la cocina no está adaptada para eso; y la otra era recurrir a un servicio de catering. Afirma que buscaron el mejor sin escatimar gastos y que se encarga una empresa de Burela que da comida de primera calidad.

La falta de gas ocasiona otros problemas como el no funcionamiento de la lavandería, como denuncia el popular Daniel Vega

PERSONAL DESCONTENTO

Otro de los frentes abiertos en la Residencia es un incipiente problema de personal. Según ha trascendido, al menos dos personas han decidido dejar el empleo disconformes con la organización y la carga de trabajo. Sobre esta situación, Fernando Suárez ha indicado que el tema de personal es competencia de la Diputación de Lugo en virtud del convenio firmado con el Ayuntamiento y la responsabilidad de los contratos es del ente provincial. Afirma Suárez que los ratios de personal se cumplen y que el responsable de Servicios Sociales del Concello está pendiente de ello con visitas y controles regulares. Explica el alcalde que estos días están entrando nuevos usuarios y puede que en algún momento haya algún desequilibrio entre recursos humanos y clientes.

EL PP PIDE EXPLICACIONES

El Partido Popular pedirá explicaciones al alcalde ante las quejas detectadas. Indica el portavoz Daniel Vega que "residencia sí, pero una residencia pública y para todos los ribadenses, y eso en estos momentos no lo tenemos" . No le vale que el alcalde argumente que los trabajadores son competencia de la Diputación, pues hay una empresa privada encargada, y pregunta para qué se contrató entonces. También quiere saber el popular si se cumplen los ratios de personal/usuarios en el centro de mayores.

Lamenta Vega todo el boato con el que se realizó la inauguración de la Residencia sin tener las cosas bien amarradas.