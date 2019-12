Sánchez se compromete a "intermediar" para salvar Alcoa

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el jefe del ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a "hacer una gestión personal" para trasladar el "interés del Gobierno de España" por mantener la fábrica de Alcoa en San Cibrao.

Núñez Feijóo ha explicado en conferencia de prensa, tras mantener una conversación telefónica con Sánchez, que las peticiones prioritarias que la ha transmitido son el mantenimiento de Alcoa en San Cibrao y la exigencia de que el ejecutivo central transfiera los fondos que debe a las comunidades autónomas si de verdad quiere "rebajar la tensión territorial".

Respecto a la situación la fábrica de aluminio, la única que opera actualmente en España y que representa cerca del 30% del PIB industrial de la provincia de Lugo, Núñez Feijóo ha dicho que Sánchez se ha confesado “conocedor” de la situación y que en base a ello dio su palabra de llevar a cabo una gestión “incluso de forma personal”.

No obstante, y pese a que también abordaron la situación de la central térmica de As Pontes, los mandatarios no tuvieron oportunidad de profundizar en este tema, aunque Sánchez incidió en el interés del Gobierno de abordar todas las cuestiones relativas al uso del CO2.

“Esperemos que esa gestión con Alcoa se produzca y genere algún efecto; y esperamos que se tomen en serio de una vez los problemas de las electrointensivas”, ha resumido.

Deudas con las comunidades autónomas

Núñez Feijóo ha revelado que a lo largo de la charla también ha hecho especial hincapié en la situación de los fondos pendientes de transferir a las autonomías.

"Le dije que para rebajar la tensión territorial es necesario que el Gobierno cumpla con las deudas pendientes del año 2019 porque no es posible iniciar una legislatura enfrentando al Gobierno central con todas las comunidades”, ha asegurado.

Según el presidente gallego no resulta creíble que el Gobierno pretenda intensificar la relación bilateral con las comunidades cuando el Ejecutivo estatal es “el principal moroso” y por ello le pidió una actuación urgente al respecto, como activar un “préstamo automático”.

Ante esta solicitud, el presidente en funciones le dijo a Núñez Feijóo que el traspaso de los fondos será una cuestión “que volvería al Ministerio de Hacienda” por lo que confía en que ahora, a punto de concluir el ejercicio, “esta vez se tome en serio este asunto y que el Ministerio no se burle esta vez de todas las comunidades”, ha confiado.

Además y con el objetivo de trabajar en una distensión de la situación territorial, Pedro Sánchez ha avanzado que, si supera la investidura, realizará “reuniones bilaterales” con los presidentes autonómicos, celebrará una Conferencia de Presidentes cada año e impulsará que en el Senado se intensifique el debate territorial.

Con todo y pese a destacar el "buen tono" en el ha transcurrido la conversación telefónica mantenida dentro de la ronda de contactos con los líderes autonómicos, Núñez Feijóo ha lamentado que el diálogo ha concluido sin poder "garantizar nada".

“Veremos en los próximos días si esta conversación sirvió para algo” o si, por lo contrario, fue un “paripé”.

De todos modos, la Xunta reenviará a Sánchez la agenda "con las demandas de Galicia", entre las que además de la situación industrial, destaca la urgencia de solucionar el retraso de la llegada del AVE, las políticas pesqueras o la actuación para el Xacobeo 2021.