San Cibrao, primera parada para recuperar la música de nuestras mujeres del mar

El Museo do Mar de San Cibrao acogió este martes el primero de los encuentros previstos en el marco del proyecto “Mariñas, marosas e maruxainas”, en el que la Rede Museística Provincial y Xurxo Souto colaboran para documentar las músicas y cantigas de las mujeres del mar en la comarca.

El escritor y músico coruñés se reunió con una treintena de mujeres, integrantes del Club Senior del museo sancibrense, con las que compartió parte del material recopilado de trabajadoras del mar de otros puntos del país para invitarlas a rescatar de la memoria retrouxos y cantigas propias.

“Trouxen letras de cantigas que recollín en conserveiras do sur do país e, a partir desa referencia musical, apareceu un repertorio propio. Cancións que falan de naufraxios, do traballo diario, de celebracións. Foi como abrir un cofre do tesouro”, expuso Xurxo Souto, que continuará con la documentación de este patrimonio inmaterial en otros lugares de A Mariña.

El próximo destino, en fecha aún por concretar, será Rinlo, en Ribadeo.

El material se incorporará a la muestra “Amar a mar: mariñas, marosas e maruxainas”, que la Rede Museística Provincial prepara como parte de la agenda de actividades con las que conmemora el cincuenta aniversario del Museo deo Mar.