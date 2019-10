¿Sabe ya si su casa cambiará de número?

El Concello de Ribadeo procederá a renumerar los edificios y viviendas tras las muchas quejas recibidas por parte del vecindario, sobre todo de las parroquias, por los problemas acontecidos con la entrega de las cartas comunes o certificadas por parte del servicio público de Correos.

A partir del 1 de enero de 2020 se procederá a la implantación de la nueva numeración realizada por los servicios municipales y hasta el 30 de junio se mantendrán las dos numeraciones para que se puedan hacer las adaptaciones procedentes, causando los mínimos perjuicios a los vecinos y tratando de evitar devoluciones de correspondencia.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, recordó que “en estos últimos años estuvimos teniendo numerosas quejas por parte de vecinos de este ayuntamiento, singularmente de las parroquias, por la falta de entrega del correo común o mismo certificado por parte del servicio público de Correos. Después de tener conversaciones con responsables a nivel provincial de este servicio se determinó que todo esto era debido, por una parte, por existir una numeración muy obsoleta que no se adaptaba a la realidad de las viviendas construidas en estos últimos decenios, y por la otra por la movilidad del personal del servicio de Correos, que no es como antes, con carteros de toda la vida que conocían los lugares aunque no habían estado bien numerados, pero ahora cada vez viene más personal que no tiene por qué saber que un número le corresponde a ese u otro destinatario”.

El regidor explicó que “hace ya unos meses hicimos un trabajo enorme. Contratamos una empresa e hicimos una renumeración de edificios de la villa y del rural, con toda la planimetría nueva. Ahora, con todo este trabajo hecho, determinamos que va a haber partes de la villa y de las parroquias que van a cambiar y otras que no lo van a hacer tanto, en función de si en los últimos años hubo más movimiento edificatorio o no. Después de tener una reunión con los responsables de Correos, para hacer una transición ordenada en toda esta nueva numeración, determinamos que vamos a dar un plazo de seis meses, desde el 1 de enero de 2020 hasta junio, para mantener las dos numeraciones en las puertas de los inmuebles para aquellos edificios que sufran un cambio de numeración. Esto viene determinado porque no se puede hacer un cambio de esta magnitud de la noche a la mañana. Por lo tanto a partir de junio de 2020 solamente quedará la nueva numeración”.

Suárez Barcia también dijo que “esta actualización de los números le corresponderá hacerla a los propietarios de los inmuebles, que tendrán que cambiarla y también tendrán que cambiarla ante los organismos o empresas con las que pudieran tener relación. La manera de saber si cambia la numeración es a través de la página web municipal, donde hay un icono que indica la numeración de edificios y allí pueden buscar la parroquia o núcleo y ver la numeración que le corresponde. Para todas aquellas personas que no tengan acceso a internet o no se manejen correctamente pueden venir, sin ningún problema, durante todo este tiempo al Concello, donde serán atendidos de manera presencial por los funcionarios que les indicarán qué numeración les corresponde”.

El alcalde añadió que “va a haber partes del ayuntamiento que no tienen un cambio significativo y otras que sí lo van a tener. Por lo tanto pedimos la máxima colaboración tanto de los agentes implicados como de los propios vecinos y vecinas con el objeto de causar los mínimos perjuicios posibles, con el objeto de resolver de manera definitiva esta problemática creada en estos últimos tiempos con esta numeración de los inmuebles y lo reparto de correspondencia, que realmente en algunos momentos era terrible porque las cartas no llegaban a sus destinatarios. Entendemos que, después de este proceso, que siempre trae algunas molestias y complicaciones, quedará el ayuntamiento totalmente renumerado para los próximos decenios”.