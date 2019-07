A 'Ruleta da Sorte' pecha con éxito o seu periplo estival pola Mariña

Pechouse con éxito -por segundo verán consecutivo- a campaña 'Ruleta da Sorte' da Federación de Comercio de Lugo dentro do territorio que comprende a comarca da Mariña.

Nesta ocasión, e despois de pasar polas localidades de Lourenzá, Mondoñedo, Covas (Viveiro) e Xove, a última ubicación da ruleta foi a zona do Campón, no casco urbano de Burela.

A iniciativa desenvolveuse entre as 11.00 e as 14.30 horas deste mercores, e repartíronse máis de 300 agasallos entre as ducias de clientes que presentaron tickets de compra dos establecementos asociados de Burela, e que realizaron unha ou varias compras entre o 3 e o 10 de xullo, por importe mínimo de 10 euros. Cada persoa tivo a oportunidade de tirar ata un total de tres veces.

A 'Ruleta da Sorte' está organizada pola Federación de Comercio de Lugo, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria-Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia, Novogal e o CCA de Burela. O arranque da ruleta contou coa presenza da directiva do CCA de Burela, Isabel López Santiago.