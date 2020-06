Ribadeo sólo permite hogueras de San Juan en terrenos privados

El Ayuntamiento de Ribadeo, de manera excepcional para este año 2020, autorizará únicamente las hogueras de San Juan y San Pedro en propiedades privadas.

Según indica un Bando de la Alcaldía "queda totalmente prohibida la celebración de las mismas en espacios públicos. El plazo para solicitar permisos para las hogueras de San Juana finaliza el 22 de junio a las 13:00 horas y para las hogueras de San Pedro el 26 de junio también a las 13:00 horas".

El alcalde, Fernando Suárez, explica que este bando se publica "con el ánimo de explicarle a toda la ciudadanía que sigue abierto el plazo para solicitarlas pero que en este año, por culpa de la crisis sanitaria de la Covid-19, de forma excepcional solamente vamos a autorizar la celebración de hogueras en propiedad privada, quedando totalmente prohibida la realización de las mismas en espacios públicos, como tradicionalmente ven sucediendo en otros años”.

El regidor aclara que “son medidas con las que tenemos que convivir a día de hoy, en esta nueva normalidad, y a veces los Ayuntamientos, como es el caso del de Ribadeo, tenemos muchas dificultades para dictar normas a través de bandos u otras instrucciones menores, porque hay normas superiores que son muy contradictorias".

Xunta y Gobierno por caminos divergentes

Continúa Suárez diciendo que "las que está dictando la Xunta de Galicia en estos últimos días son contradictorias con las que está dictando también el Gobierno del Estado y muchas veces no sabemos muy bien a lo que nos tenemos que atener".

Señala las incoherencias sobre asuntos que a todos nos competen: "Por una parte, los niños no pueden ir al cole, no puede haber actividades en espacios cerrados o son con una limitación de aforo muy estricto, y por otra parte parece que se está dando manga ancha para que haya verbenas con mil personas. Entonces eso no le casa a nadie, la ciudadanía está confusa y desde los Ayuntamientos estamos igual de confusos porque muchas de las responsabilidades nos vienen para nosotros, y aquí desde el Ayuntamiento de Ribadeo queremos seguir actuando con responsabilidad”.

Del confinamiento a la anarquía

Suárez Barcia subrayó que “no hay que olvidar que hace cuatro días estábamos todos confinados en nuestros hogares y que ahora no puede ser que, de un día para otro, esto sea una anarquía total y absoluta. Queremos que haya dinamización económica, queremos que haya movimiento, queremos que vengan los que se habían ido, pero tenemos que seguir tomando normas de respeto y de control porque el día menos pensado tenemos un brote que nos manda a todos para casa otra vez.

Finaliza el regidor diciento que "por lo tanto en lo que tiene que ver con las hogueras de San Juana y San Pedro adoptamos estas medidas, que sí vamos a autorizar las hogueras en espacios privados, con las recomendaciones sanitarias que se establezcan para los domicilios y para los lugares privados, pero no vamos a autorizar las mismas en espacios públicos”.