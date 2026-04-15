Ribadeo (Lugo) recordará durante todo este año a Leopoldo Calvo Sotelo: "Hay que honrar a quien honra a su pueblo"

Ribadeo ha diseñado un extenso programa de actividades para honrar la persona y el político que fue Leopoldo Calvo Sotelo . Una exposición fotográfica, un espacio en la Biblioteca Municipal, un congreso y la divulgación de su figura en los centros educativos de Ribadeo, además de un sello conmemorativo son algunas de las actividades que se organizarán a lo largo de este año para conmemorar el centenario del nacimiento de Leopoldo Calvo Sotelo.

Las primeras arrancaron en las últimas horas con una ofrenda floral ante su tumba, en el cementerio de Ribadeo donde descansa junto a sus padres, un pleno extraordinario para declarar el Año Calvo Sotelo y una misa cantada por la Coral, en la que interpretaron dos de las habaneras favoritas del ex presidente.

Estos primeros actos han sido multitudinarios y emotivos, como corrobora uno de sus hijos, Víctor Calvo Sotelo quien se muestra "muy emocionado y muy agradecido" por unos discursos muy bonitos destacando la figura personal y política de su padre y su amor por Ribadeo. Un amor que siguen profesando los miembros de su extensa familia.

00:00 Volumen Descargar COPE Víctor Calvo Sotelo, hijo de Leopoldo

Muchos familiares de Calvo Sotelo estuvieron presentes en la jornada de este martes. Por ejemplo su nieta Elisa que protagonizó, conmovida, la ofrenda floral, o su nieto Diego quien apenas sumaba dos años cuando murió su abuelo pero se siente muy orgulloso al observar todo el cariño que le tienen en Ribadeo.

00:00 Volumen Descargar COPE Diego, nieto de Leopoldo Calvo Sotelo

La Ayuntamiento de Ribadeo y también los vecinos se vuelcan en el homenaje a una persona que se sentía libre en la villa, amaba la Ría e hizo todo lo que pudo por la evolución del pueblo. Como contaba el alcalde de aquella época, Antonio Martinez, Leopoldo Calvo Sotelo tardó sólo unos días en formalizar un Convenio de Actuación para Ribadeo por valor de 100 millones de pesetas.

00:00 Volumen Descargar COPE Antonio Martínez, alcalde de Ribadeo en la época de Calvo Sotelo

Sirvió para agilizar el Puente de los Santos, el alumbrado, abastecimiento de agua y muchas calles del municipio, entre otras mejoras. También Calvo Sotelo impulsó turísticamente la villa y le dio un empujón definitivo a la, ahora archiconocida, Playa de As Catedrais.

El actual alcalde, Dani Vega, destaca la importancia de honrar a quien honra a su pueblo y a su gente, como reza una frase destacada en el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento de Ribadeo. En su intervención destacó especialmente el papel desarrollado por un Calvo Sotelo moderado en un momento delicado de España en el que se pasaba del franquismo a la democracia.

00:00 Volumen Descargar COPE Dani Vega, alcalde de Ribadeo en la actualidad

El pleno extraordinario para la declaración del Año Leopoldo Calvo Sotelo contó con las intervenciones de Juan Calvo Sotelo, hijo del homenajeado, Antonio Martínez, alcalde de Ribadeo en la época de Calvo Sotelo, Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento Galego, Begoña Sanjurjo, concejal de Cultura, y Dani Vega, alcalde de Ribadeo. Esta es la primera vez que un presidente del Parlamento Gallego, la máxima autoridad de Galicia copreside el pleno de un ayuntamiento, algo que queda en la hoja histórica de Ribadeo.

En la sesión plenaria los ponentes destacaron la faceta humana y también la importancia política de Leopoldo Calvo Sotelo en un periodo muy delicado de la historia de España, en plena transición. Se puso en valor su lealtad institucional y salieron recuerdos de cómo Calvo Sotelo se convertía en "otro hombre” en Ribadeo, “menos visible pero más importante". Rememoraron su pasión por la navegación y por la Ría, lo que le llevaba a "embarcar en las lanchas de pasaje para ir a Figueras y después volver". Muchas historias y anécdotas del hombre y del presidente, cuya trayectoria estuvo "marcada por el servicio público, la responsabilidad y el compromiso".