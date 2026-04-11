Ribadeo (Lugo) estrena su primera gran prueba ciclista para niños y recupera un circuito mítico

La localidad de Ribadeo acoge una nueva y esperada prueba deportiva destinada a los más jóvenes: la I Proba Escolas Vila de Ribadeo. El evento, que se celebrará el domingo 12 de abril con salida a las 15:30 horas desde la Plaza de España, está organizado por Iván Rodríguez, una figura muy vinculada al ciclismo a nivel personal y federativo.

La idea de crear una carrera en la villa surgió de una petición de su propio hijo, Breixo. "Me sacó de la zona de confort diciéndome que quería una en Ribadeo", ha explicado Rodríguez. Tras años compitiendo por toda Galicia, España e incluso en Holanda, la pregunta de su hijo fue el detonante.

Vamos corriendo por toda España, vamos a correr a Holanda, ¿cómo es posible que no tengamos una prueba en Ribadeo?" Breixo Rodríguez Hijo del organizador de la Proba Escolas

Dos circuitos para todas las edades

La competición se ha diseñado para dar cabida a todas las categorías. Los más pequeños, de la categoría promesa (hasta 8 años), darán vueltas a un circuito de 390 metros en el parque y sortearán conos en una yincana. "Da gusto verlos tan pequeñinos disfrutando", ha comentado el organizador. La categoría principiante usará el mismo trazado pero con un mayor número de vueltas.

Cedida Cartel de la Proba de Escolas Vila de Ribadeo

Para las categorías superiores (Alevín, Infantil y Cadete), la organización ha decidido "recuperar un circuito mítico de Ribadeo", el que organizaba 'O Gallopín'. Este trazado, con un desnivel considerable, recorre el paseo marítimo, sube por la calle Calvo Sotelo hasta el cine teatro y regresa a la Plaza de España por la calle peatonal. Se trata de un recorrido "súper vistoso", según Rodríguez, que promete dinamismo a la carrera. Afirma Rodríguez que "la panorámica subiendo Calvo Sotelo, de la zona de Guimarán es brutal".

Cuando se mete a desnivel, la carrera cambia por completo" Iván Rodríguez Organizador de la Proba Escolas

Inscripciones abiertas a todos

Ya son 200 niños los que se han inscrito, a través de la página web de la Federación Galega de Ciclismo. Una de las novedades más importantes es que se permite la participación de niños no federados que se dan de alta a través de la web para el día de la competición. La prueba está abierta a todo tipo de bicicletas, incluidas las que no tienen pedales para los más pequeños. Como explica Iván Rodríguez "da gusto verlos" porque los niños van perfectamente equipados, con su casco y "le dan a las piernas como si no hubiese un mañana".