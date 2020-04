El Resurrection Fest espera una "cláusula de fuerza mayor del Gobierno" para suspender

Desde la organización del Resurrection Fest son conocedores de la incertidumbre de los aficionados ante la celebración o no del evento y, por ello, comunican la situación que atraviesan en estos momentos.

A pesar de creer que no se podrá celebrar y que tampoco sería seguro, explican que el festival depende de cientos de contratos con bandas, proveedores, patrocinadores, etc.., que no pueden romper unilateralmente. Necesitan "una clásula de fuerza mayor que sólo puede establecer el Gobierno". Eso ya se ha hecho en otros países de Europa pero aquí en España no y están esperando por ello.

Tranquilizan a todo el público sobre las entradas e indican que más adelante darán detalles sobre el reembolso de su valor. Recordamos que está todo vendido desde el lanzamiento de los primeros abonos, sin conocerse siquiera las bandas que iban a actuar.

Entretanto y mientras no tengan en su mano lo necesario para suspender el festival, los organizadores piden mucho ánimo a todo el mundo y que extremen las medidas de precaución. Agradecen la comprensión y señalan que las bandas previstas para esta edición se muestran "muy colaborativas para volver a re-agendar el cartel"