El Resurrection Fest cierra horarios

El RESURRECTION FEST ya tiene cerrados los horarios de las actuaciones.

Según señalan desde la organización, "cuadrar todas las bandas en los 4 escenarios, con las particularidades logísticas de Viveiro y de cada banda es muy complejo, pero a falta de algún posible cambio de última hora, hemos conseguido al fin tener los horarios".

En el diseño de los horarios han intentado que "las solapaciones fuesen lo menos dolorosas posible", y garantizan una buena duración de los conciertos más esperados por todos.

La organización de Resu recuerda que Misery Index y Power Trip han cancelado sus actuaciones debido a problemas logísticos y Analepsy se une al cartel del sábado. Quedan dos bandas por dar a conocer que anunciarán "lo más pronto posible".

Wednesday - Miércoles 3/7

RITUAL STAGE

17:30 - 18:10 Back In Town

18:40 - 19:20 Archivo Adxunto

19:45 - 20:25 Devil In Me

21:00 - 21:50 Bury Tomorrow

22:15 - 23:00 Municipal Waste

23:30 - 00:30 Ignite

01:10 - 02:10 Kvelertak

Thursday - Jueves 4/7

MAIN STAGE

15:00 - 15:40 Trallery

16:20 - 17:10 Cane Hill

17:50 - 18:40 Crystal Lake

19:25 - 20:25 Gojira

21:45 - 23:15 Slayer

00:15 - 01:45 Parkway Drive

RITUAL STAGE

14:30 - 15:00 Lóstregos

15:40 - 16:20 Meltdown

17:10 - 17:50 Kause 4 Konflikt

18:40 - 19:20 Altarage

20:30 - 21:30 Toundra

23:15 - 00:15 Leo Jimenez

01:45 - 02:45 Batushka

CHAOS STAGE

14:00 - 14:30 Band Contest

15:00 - 15:35 Control de Plagas

16:10 - 16:45 Catorce

17:15 - 18:00 Main Line 10

18:40 - 19:30 Kitai

20:00 - 20:40 Higher Power

21:30 - 22:30 Misconduct

23:15 - 00:15 Terror

01:20 - 02:20 The Adicts

DESERT STAGE

14:30 - 15:00 Cabeza de Caballo

15:35 - 16:10 Voltaia

16:45 - 17:25 Electric Monolith

18:00 - 18:40 Bones of Minerva

19:20 - 20:00 Caboverde

20:30 - 21:30 TBA

22:35 - 23:35 Cró

01:45 - 02:45 Brant Bjork

Friday - Viernes 5/7

MAIN STAGE

15:00 - 15:35 Misiva

16:15 - 16:55 Brothers Till We Die

17:35 - 18:30 While She Sleeps

19:15 - 20:15 Trivium

21:00 - 22:00 Arch Enemy

23:00 - 00:30 Slipknot

01:30 - 02:30 Crisix

RITUAL STAGE

15:35 - 16:15 Megara

16:55 - 17:35 Childrain

18:30 - 19:15 Wormed

20:15 - 21:00 Serrabulho

22:00 - 23:00 Avatar

00:30 - 01:30 Cradle of Filth

CHAOS STAGE

14:00 - 14:30 Band Contest

15:00 - 15:35 Avida Dollars

16:15 - 16:55 Just

17:40 - 18:20 The Black Panthys Party

19:00 - 19:50 Mute

20:50 - 21:40 Birds In Row

22:20 - 23:20 Millencolin

00:30 - 01:30 Converge

02:00 - 03:00 Venom Prison

DESERT STAGE

14:30 - 15:00 Dagla

15:35 - 16:15 Moura

16:55 - 17:35 Neila

18:20 - 19:05 Santo Rostro

19:50 - 20:40 Wet Cactus

21:25 - 22:25 The Black Wizards

23:25 - 00:25 The Ocean

01:25 - 02:25 Radio Moscow

Saturday - Sábado 6/7

MAIN STAGE

16:10 - 16:50 Celtibeerian

17:30 - 18:20 Alien Weaponry

19:00 - 20:00 Testament

20:45 - 22:00 Lamb of God

23:00 - 00:30 Within Temptation

01:30 - 02:45 King Diamond

RITUAL STAGE

14:30 - 15:05 Perpetual Night

15:35 - 16:10 Talesien

16:50 - 17:30 Strikeback

18:20 - 19:00 Vhäldemar

20:00 - 20:45 TBA

22:00 - 23:00 Berri Txarrak

00:30 - 01:30 Cult of Luna

CHAOS STAGE

14:00 - 14:30 Band Contest

15:00 - 15:30 Less Fortunate Songs

16:10 - 16:50 Morgen

17:25 - 18:05 Close To The Sky

18:50 - 19:35 Eraso!

20:50 - 21:50 Brutality Will Prevail

23:30 - 00:30 Analepsy

01:20 - 02:20 Nasty

DESERT STAGE

14:30 - 15:00 Cordura

15:35 - 16:10 Syberia

16:45 - 17:25 Cathexia

18:05 - 18:50 Atavismo

19:50 - 20:50 Cobra

22:00 - 23:00 Troubled Horse

00:30 - 01:30 Colour Haze

02:00 - 03:00 Miss Lava