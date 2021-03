La rampa anexa a la Residencia de Mayores de Foz no cumple la normativa, según el PP

El PP de Foz, a la vista de las anomalías detectadas en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en obras en ejecución, presentará en la próxima sesión plenaria una moción en la que defenderá la elaboración de un plan municipal de accesibilidad.

El portavoz popular en el Ayuntamiento, Javier Castiñeira, denuncia que “la nueva cuesta que construye el Ayuntamiento de Foz en las cercanías de la residencia de la tercera edad no cumple la orden VIV 561/2010 de accesibilidad para espacios públicos urbanizados”.

Considera “que es un error gravísimo, comprobado después de examinar el proyecto que redactó un estudio externo de arquitectura, contratado por el gobierno municipal”. El coste de la obra es de 37.000 euros.

Menos ancha y más pendiente de lo requerido

Castiñeira dice: “Es un proyecto que en su memoria apenas habla de accesibilidad y de la justificación de todas estas normas. Concretamente podemos apreciar que la cuesta tiene un ancho mínimo de 1,60 y está prevista una pendiente del 8%, algo que va en contra de lo que dicta esta orden de obligado cumplimiento, la VIV 561/2010, en la que se desarrolla el reglamento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. Explica que “esta orden establece un ancho mínimo para itinerarios adaptados peatonales de 1,80 metros y pendiente menor al 6%. Esto significa que esta cuesta no cumple la normativa publicada en el BOE el 11 de marzo de 2010”.

El portavoz popular señala: “Este incumplimiento los parecen muy grave, porque inhabilita esta cuesta y no entendemos que esto ocurra en una obra de nueva construcción, de la que el alcalde decía que serviría para comunicar no solo al asirlo, sino la un barrio entero. No entendemos por que no se adapta a la totalidad de la normativa”.