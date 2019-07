"Quen poidera namorala" iluminará esta noite a catedral mindoniense

O cantautor Luis Emilio Batallán ofrece este venres 5 de xullo unha dobre actuación para conmemorar o 4º Aniversario da Declaración de Patrimonio da Humanidade pola UNESCO do Camiño Norte e da Catedral de Mondoñedo.

O concerto "convencional" será ás 21:00 horas no auditorio municipal Pascual Veiga, e nel repasará clásicos da súa traxectoria acompañados de pezas de nova factura. As entradas poden adquirirse por un prezo de 5 euros.

Posteriormente, ás 22:30 horas, terá lugar o acto central da xornada: a iluminación do rosetón da catedral mindoniense musicada polo propio Batallán. Farao con dúas pezas baseadas en poemas do escritor Álvaro Cunqueiro, entre as que non poderá faltar a célebre "Quen poidera namorala".