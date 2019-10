El PSOE piensa que los presupuestos regionales son ciencia ficción

La Secretaria Provincial Socialista y Diputada Autonómica, Patricia Otero y el Presidente de la Diputación, Jose Tomé Roca, anazalizaron este jueves los presupuestos de la Xunta. Los socialistas calificaron las “cuentas de Feijóo como de ciencia ficción, y que no responden a las necesidades de esta provincia”. En el acto también estuvo la Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

La Secretaria Provincial Socialista dijo que las cuentas del PP para la provincia son una auténtica tomadura de pelos a los lucenses”. Tildó los presupuestos de “electoralistas, ya que no saldan la deuda histórica que tiene el PP con esta provincia”, y además “son un copia y pega de presupuestos de otros años, con partidas irrisorias que no sirven para nada”, dijo.

Patricia Otero remarcó que “a Feijóo le tenía que caer la cara de vergüenza de venir a esta provincia y pedir el voto en estas elección generales, ya que no tiene ningún argumento para que los lucenses confíen en el PP”.



Infraestructuras necesarias para La Mariña

Con las cuentas encima de la mesa la secretaria provincial criticó la variante de Viveiro, “por la que llevamos más de 11 años esperando, y lo único que hizo el PP fue mudar ese trazado consensuado con los vecinos, especialmente en Magazos, y dejar el presupuesto a la mitad del previsto inicialmente”.

Augas de Galicia

En lo que se refiere a las partidas de Augas de Galicia para el saneamiento en la provincia dijo que era “una auténtica tomadura de pelo a los lucenses”. Y citó como ejemplo la EDAR de Burela que costaría más de 6 millones de euros “pues bien el presupuesto del PP para este proyecto es de 250.000 euros, lo mismo sucede en Foz con una cantidad irrisoria de 500.000 euros. Feijóo nos toma el pelo con estas cuentas”. Explicó que también aparece reflejado el dragado de Viveiro-Celeiro en la partida de Portos de Galicia", algo que se lleva reclamando desde hace más de 10 años, estaremos vigilantes para saber cuándo se ejecuta de la misma”.

Proyectos pendientes

Otero aludió en su intervención a proyectos pendientes con la provincia comprometidos por Feijóo, Balseiro y todo el PP, pero que no aparecen en las cuentas autonómicas. “El dragado del Puerto Chico de Foz que cuenta con el respaldo de todo el Parlamento, incluido el PP, la carretera de A Fonsagrada que limita con Asturias, los arreglos de la LU-636 que une Sarria con Becerreá, la LU-722 de Navia de Suarna, la LU-770 que une Mosteiro con Rioxoan, o la avenida de Vilalba en Rábade, o la LU-170 de Pastores a Momán que sigue paralizado porque el PP no gobierna en este Ayuntamiento”.

Medidas maquilladas

Por su parte el Presidente de la Diputación, José Tomé Roca, explicó que a Feijóo le falta conocer cuáles son las prioridades económicas y sociales para desarrollar proyectos pegados a la realidad de la provincia. “Esto es justamente lo que le falta a los presupuestos de Feijóo, y trata de tapar con medidas maquilladas, cosas sueltas, propaganda y colocando frases y anuncios mediáticos, que en eso es especialista. Yo siempre digo que es un presidente frasero porque coloca muy bien las frases; los titulares de prensa los coloca muy bien, pero detrás después no hay nada”, espetó.

Tomé se pregunta dónde están las políticas industriales en estas cuentas, ya que la Xunta tiene la competencia según el artículo 30 del Estatuto de Autonomía. “En Galicia la política industrial, la ordenación del territorio lamentable, el sector primario sigue yendo a peor cada vez; yo no entiendo como Feijóo dijo que iba a ser la legislatura del rural, y desde luego acaba la legislatura, y será cualquier cosa menos del rural, porque que me diga a mí que hizo por el rural”.

Para Feijóo la provincia de Lugo sigue siendo la Cenicienta del PP

“Para Feijóo la provincia de Lugo sigue siendo la Cenicienta de la Xunta del Partido Popular. Candia y Balseiro dicen que son los presupuestos del cumplimiento, pues son justamente el revés, son los presupuestos del incumplimiento”.

Tome aludió a los anuncios del PP sobre las inversiones por habitante en la provincia. “Este es otro engaño. Lugo tiene 330.000 habitantes, las cifras dependen siempre de cómo se quieran ver, yo no entiendo cómo la Xunta de Galicia se porta tan mal con Lugo. Posiblemente porque no gobierna en las ciudades más grandes, ni en la Diputación, puede ser por eso. Pero si esta es la política que piensan aplicar en la provincia de Lugo para recuperar la institución provincial, es posible que no sea la mejor de las ideas”, resumió.