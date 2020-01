El PSOE en Burela gobernará en minoría al no hallar punto de encuentro con el BNG

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, ha confirmado que no habrá coalición con el BNG. El PSOE gobernará en minoría en Burela y seguirá en conversaciones con los nacionalistas, con los que podrá llegar a acuerdos puntuales a lo largo de este mandato. El pleno de organización podría celebrarse la próxima semana, el jueves 16 de enero previsiblemente.

La última reunión mantenida entre los responsables de ambas formaciones políticas no ha servido para acercar posturas. A pesar de que Llano declara que “todas las reuniones fueron siempre muy respetadas, hubo un ambiente extraordinario de colaboración, de propuestas y de rigor", en la de hoy "acordamos que no hubiera integración en el equipo de gobierno por parte del BNG, porque existe algún fleco, hay alguna cuestión de representatividad y de proporcionalidad en las que no coincidimos. Por lo tanto consideramos que no debemos, ahora mismo, llegar a un acuerdo derivado de esa problemática que teníamos ahí”.

El regidor burelés añade que “eso significa que gobernaremos en minoría, tratando lógicamente de apostar por un método en el que de alguna manera colabore el Bloque, vamos a estar siempre informando, como lógicamente también al PP. Pero vamos a tratar de hacer un frente de la izquierda para asentar temas de programa, que puede interesar que consensuemos para Burela. De alguna manera vamos a procurar seguir contando con el Bloque para que de alguno manera conformemos un equipo, aunque en el estén integrados en el gobierno, de colaboración y de ayuda para constituir una legislatura muy positiva para el conjunto de los vecinos y de las vecinas de Burela”.

Mario Pillado no está conforme con la representatividad que les daban en el Gobierno

Por su parte, el responsable del Bloque Nacionalista, Mario Pillado, reconoce que "intentaron acercarse pero no fue posible que hubiera un entendimiento hasta el punto final". Según explica Pillado, no entienden de la misma forma la representatividad que debe tener cada fuerza política en el gobierno del municipio.

Pillado argumenta que "es más bien una cuestión de representatividad de cada uno de los grupos, digamos que interptetamos de forma diferente la propoprcionalidad de la representación, nosotros creemos que debemos tener más peso y por eso no llegamos a un acuerdo".

Defiende que no habrá enemistad entre ambas fuerzas politicas y que cuando haya que apoyar asuntos interesantes para Burela lo harán: "a veces estaremos más cerca y otras no tanto, según sea el futuro de ventajoso para los vecinos de Burela y miraremos si tenemos que llegar a acuerdos o no, pero no hay enemistad".