Protestas esta mañana en ALCOA

Los trabajadores de Alcoa en San Ciprián han protagonizado esta mañana protestas, con quema de neumáticos inluída, a la entrada de la fábrica para mostrar su disconformidad con el anuncio de despido colecitvo de la empresa.

Desde el comité manifiestan su desacuerdo con las medidas anunciadas por la empresa y con los modos y el momento elegido para tomarlas.

No valoran ningún acuerdo que no salga de la Mesa Multilateral de Alcoa, con representación de trabajadores, empresa, Gobierno y Xunta. Y consideran que Alcoa ha decido anunciarlo en medio del estado de alarma para que no se puedan llevar a cabo movilizaciones.

Según explicó el presidente, José Antonio Zan, "no aceptan la decisión de la compañía y no tienen intención de parar la producción". Asegura que "seguirán sirviendo a los clientes" y que es el momento de que "el Gobierno intervenga la fábrica, un mecanismo que permite la UE en empresas en crisis".

COMISIÓN PERMANENTE

Los trabajadores de Alcoa San Ciprián están convocados esta mañana, a las diez y media a una reunión de la Comisión Permanente del Comité de Empresa en la que ultimarán los detalles de movilizaciones en contra del cierre de la sección de Aluminio, una decisión que derivaría en la pérdida de 534 puestos de trabajo y augura el futuro desmantelamiento de la fábrica en España.