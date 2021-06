El portavoz socialista del municipio lucense de Riotorto, José García, acusó al alcalde de la localidad, Clemente Iglesias, de cortar el suministro de agua en su vivienda como consecuencia de una “persecución política” por “denunciar sus cacicadas”, como el “proceso selectivo” para contratar a su “mujer en el Ayuntamiento”.



Según argumenta el concejal este jueves se presentaron en su domicilio dos operarios del Ayuntamiento de Riotorto para cortarle el suministro de agua, una forma de proceder que ha calificado como un “auténtico atropello y una persecución política hacia su persona”, porque considera que no incumplió ninguna norma municipal y está “al corriente de los pagos”.

García se pregunta el "porqué" de tal decisión dado que ha asegurado que está "al corriente del pago de los recibos". "Que estoy pagando puntualmente", ha abundado.

"El alcalde se empeñó en que tenía que instalar contador cuando la mayor parte de los vecinos no tienen contador", ha lamentado el dirigente político de la oposición en Riotorto.

Así, ha avanzado que denunciará "ante la Justicia". "Al Contencioso Administrativo porque ya hicimos alegaciones (ante el Ayuntamiento) a esa decisión que se desestimaron. "Ahora no nos queda más remedio que ir al Contencioso Administrativo", ha zanjado.

"Seguiré denunciado cada una de las caicadas que vea"



“El pasado mes de noviembre denuncié, acompañado de la secretaria provincial del PSdeG, Patricia Otero, el proceso selectivo para contratar a la mujer del alcalde en el Ayuntamiento. Y voy a seguir trabajando y denunciando todas y cada una de las cacicadas que vea” en la administración local, dijo García.



“Quiero anunciarle al alcalde que, a pesar de que me ha cortado el agua, no me ha cortado ni un milímetro de ganas de seguir trabajando por mi ayuntamiento y por mis vecinos”, añadió.



En la misma línea, el portavoz socialista afirmó que “denunciará todas las irregularidades, caiga quien caiga”, porque las actitudes dictatoriales terminaron con el franquismo, aunque en Riotorto parece que están muy presentes”