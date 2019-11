La policía investiga dos estafas por internet en Viveiro

Dos vecinos de Viveiro han interpuesto denuncia en la Policía por sendas estafas a través de internet al realizar pagos en algún portal de ventas. En uno de los casos la estafa tuvo lugar a través de la técnica del phishing y en el otro caso por el clonado de una página comercial de curso legal.

Un videojuego que no llega

Especial cuidado hay que tener cuando se compra a través de la red en establecimientos de venta legal a causa de las falsificaciones de portales y páginas web. Éste es el caso de uno de los denunciantes que compró un videojuego, valorado en 212 euros, a través de una tienda de venta on-line segura. El problema fue que habían clonado su página. La imagen y las características eran tan similares que el comprador no se percató de que no compraba en el establecimiento real. No recibió el videojuego y perdió su dinero.

Phishing con cargo al extranjero

Otra técnica muy extendida para realizar fraudes a través de la red es el phishing, un método por el que los ciberdelincuentes consiguen información personal (como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o números de cuentas bancarias) mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos o dirigiéndonos a un sitio web falso.

De esta forma han timado a otro vecino al que le hicieron un cargo de 49 euros en la tarjeta de crédito. La dirección desde la que se realizó ese cobro es extranjera por lo que es más difícil seguirle la pista.