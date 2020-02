La playa de Os Bloques se prepara para el verano afianzando su seguridad

El Concello de Ribadeo está realizando obras de consolidación de un talud en la playa de Os Bloques, que resultó afectado por un desprendimiento hace unas semanas.

La inversión asciende a 16.000 euros y la actuación se ha llevado a cabo a través de un procedimiento de emergencia, según explicó el alcalde ribadense, Fernando Suárez Barcia.

La obra fue adjudicada a Construccións O Chispa SLU.

El regidor ribadense contó que “hace unas semanas había caído un ribazo de tierra, concretamente había un roble que nacía de manera oblicua; con tanta agua que cayó hubo un desprendimiento de tierra con piedras, y quedó ese talud un tanto inestable”.

Suárez Barcia señaló que “la primera intención del Concello de Ribadeo fue dirigirse a Costas, al Ministerio para la Transición Ecológica, para que nos echaran una mano, y finalmente no pudo ser así, dicen que ellos no tienen las competencias".

"Al final los ayuntamientos somos la administración más pequeña y somos quien tenemos que acabar pagando el pato de todas las competencias, ya que "tener competencias y no tener recursos es complicado”, indicó el regidor nacionalista.

El alcalde de Ribadeo explicó que “habilitamos una partida económica que nos supone unos 16.000 euros y a través de un procedimiento de emergencia, porque no queremos tener ningún problema con el paso público de personas que usan esta playa de Os Bloques; ahora no se nota mucho porque es invierno, pero cuando llegue la época estival no queremos tener ningún problema con este paso peatonal lleno de tierra".

"Por lo tanto, eliminamos todo esto y, con la autorización también de Costas, estamos rehaciendo un muro de contención, con unas dimensiones generosas tanto de alto como de ancho, para estabilizar y evitar mayores problemas a todos los usuarios de esta playa", advirtió Suárez Barcia.

"Cuando vengan aquí en primavera o en verano encontrarán esta zona regenerada, que es de lo que se trata, evitar posibles problemas futuros”, concluyó el regidor ribadense.