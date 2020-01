El PP pide agilidad con los prototipos antiniebla de la A-8 y el arreglo de la N-634

En el Partido Popular de Lugo y en el Ayuntamiento de Mondoñedo, presididos ambos por Elena Candia, valoran positivamente el paso dado por el Gobierno para buscar solución frente a niebla en la A-8, en el Fiouco. Lo ven como la consecuencia lógica de las medidas adoptadas por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy en septiembre de 2017 ( https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/ jue-28092017-1331), cuando los ministerios de Fomento y Economía firmaron un convenio de colaboración para financiar la Compra Pública Innovadora (CPI) que permitiría la instalación de prototipos en el tramo de la Autovía del Cantábrico (A-8) entre Mondoñedo y Abadín, en el alto del Fiouco. Una medida destinada a buscar una solución a los problemas de seguridad que ocasionan a menudo los bancos de niebla, que obligan a cortar el tráfico. Los populares piensan que la tramitación seguramente pudo ser más rápida, dada la necesidad de resolver el problema.

Hay que arreglar la N-634

Elena Candia destaca, al mismo tiempo, la necesidad de acometer las mejoras que precisa la N-634 (de San Sebastián a Santiago de Compostela), una vía que absorbe por sí misma una gran cantidad de tráfico, que se incrementa muy considerablemente cuando, la causa de la niebla, se cierra la La-8 en el alto del Fiouco.

La presidenta popular insiste en que no dejará de solicitar con intensidad inversiones en la mejora de la N-634, por seguridad. Reconoce que al Ayuntamiento de Mondoñedo le interesa tener una N-634 en condiciones, con buen pavimento y señalización y alumbrado, pero resalta que no es solo un asunto local. «No vamos a dejar de insistir en esta demanda; ahora aún con más intensidad», asegura. Explica que la N-634 precisa mejoras en el firme en muchos tramos, así como una ampliación de la señalización. Y también deben ser iluminadas las salidas a la autovía. Candia destaca que, al paso por Mondoñedo, la N-634 no se encuentra en las condiciones necesarias para absorber el tráfico que soporta.

Candia destaca que en abril de 2017 consiguió un compromiso del Ministerio de Fomento para efectuar un estudio previo al proyecto de mejora de la citada carretera. Posteriormente, efectuó gestiones con representantes del Gobierno central para reivindicar la ejecución del compromiso adquirido por Fomento. Ahora inicia gestiones con el actual Gobierno.