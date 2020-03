El personal del Hospital da Mariña trabaja más tranquilo porque ya hay EPIs para todos

Desde CIG Saúde apuntan que la denuncia realizada sobre la falta de material de protección ha surtido efecto inmediato y en el Hospital da Mariña ya hay EPIs (Equipos de Protección Individual) para todos, de un día para otro.

Según explica el delegado del sindicato, Xoán Bouza, en un sólo día aparecieron los equipos de protección individual que "estaban bajo llave en el despacho de la gerencia".

Bouza explica que en la CIG comprenden la grave situación que atravesamos pero no conciben el elevado número de personal sanitario infectado por coronavirus. En estos momentos hay 20 profesionales en aislamiento, ocho de los cuáles han dado positivo en COVID-19. Una cifra que no tiene sentido dada la baja incidencia que, por ahora, tiene la enfermedad en nuestra comarca. Piensa Xoán Bouza que "algo estaba fallando" y defiende que "una mascarilla no vale más que una vida".

A pesar de todo se alegran de que se tomaran medidas rápidas. Los profesionales sanitarios estaban padeciendo mucho estrés, además de la carga de trabajo, por el riesgo que suponía trabajar sin la adecuada protección.

Ratifica Bouza que ahora todo el personal del hospital lleva al menos la mascarilla desde el momento de entrada al centro.

EL SERGAS DESMIENTE LA DENUNCIA

Por parte del SERGAS desmintieron las denuncias realizadas por CIG argumentando que en el Hospital da Mariña, al igual que en el resto de centros sanitarios de la red pública, "están aplicando estrictamente todos los protocolos" y "tomando las medidas de seguridad establecidas y de prevención de riesgos laborales".